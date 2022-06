Francos: soirée dansante et trempée

Les spectacles extérieurs se sont amorcés sous la pluie, jeudi aux Francos, mais la soirée qui en était une dansante et rythmée, n’est pas tombée à l’eau pour autant.

Les orages qui se sont abattus sur la métropole en fin d’après-midi jeudi ont fait craindre le pire pour les spectacles dispensés en extérieur. Les shows de Florence K, qui devait avoir lieu à 17 h, et ceux de The pirouettes et de Valence, prévus à 19 h, ont été annulés en fin d’après-midi. Les éclaircies au début de la soirée ont cependant permis de maintenir les concerts à l’horaire sur la plupart de ces scènes à partir de 20 h.

Cirés, ponchos, parapluie à la main, les festivaliers sont sortis de leur tanière avec le retour du soleil. Ils étaient toutefois peu nombreux devant la scène Desjardins pour l’entrée sur scène de Sarahmée.

Accompagnée de deux danseuses, la rappeuse, qui portait un crop-top jaune fluo – qui l’empêchait de lever ses bras pour une raison évidente - et un pantalon à motif, a été énergisante. Jouant principalement les chansons de son plus récent album Poupée russe, paru en 2021, elle a su animer son public qui a dansé sur ses rythmes trap, aux influences riches et multiculturelles. Elle a aussi joué sa petite dernière Ma peau, qui s’accompagnera d’un livre pour enfant, portant le même nom, à l’automne.

La juge à La fin des faibles s’est vraiment amusée avec la foule qui, soulignons-le, s’est agrandie au fil de son spectacle.

Présente pour l’hommage rendu à son frère dimanche, «Bye bye Karim: la veillée des ami.e.s», la rappeuse a eu une petite pensée pour lui en début de spectacle. «Karim est ici», a-t-elle lancé, remerciant au passage Laurent Saulnier d’avoir organisé ce spectacle et de lui avoir dédié l’édition des Francos de cette année. Sur le mur du Musée d’art contemporain, qui bordait la scène, des affiches de Karim et de son renard ont veillé sur elle.

Pendant ce temps, le trio acadien Les Hay Babies a présenté une heure et demie de matériel sur la scène Loto-Québec.

Les trois femmes qui jouent tantôt des guitares et du banjo, tantôt des percussions et du clavier, ont offert un spectacle mettant en valeur les chansons de leur dernier album concept «Boîte aux lettres», sorti en 2020. Avec leurs harmonies vocales et leur country-folk, elles ont fait se déhancher les quelques centaines de personnes réunies sur l’herbe encore trempée du parterre du Quartier des Spectacles, situé en face de la Maison Symphonique.

La foule s’est d’ailleurs montrée très chaleureuse et a encouragé bruyamment le groupe formé de Katrine Noël, Vivianne Roy et Julie Aubé, notamment sur la pièce Joue avec le feu et à la toute fin du spectacle, implorant un rappel. Les Acadiennes, parfois seules sur scène et d’autres fois accompagnées de musiciens, sont revenues pour Des fois j’me demande, paru sur Mon Homesick Heart en 2014, et Chus pas une femme à marier, sortie sur leur premier opus, Folio, en 2012.

La soirée s’est poursuivi avec la reine du chiac-disco, Lisa Leblanc, qui s’est produite sur les planches du Mtelus, sur le coup de 21 h, tandis que la reine du disco français, l’étincelante Juliette Armanet s’est éclatée sur la grande scène de la Place des Festivals pour le grand concert de la soirée.