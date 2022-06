Investissement Québec: un bilan positif pour son exercice financier 2021-2022

Investissement Québec a dressé jeudi le bilan de son exercice financier 2021-2022, qui a été assez positif concernant son impact sur la croissance des entreprises soutenues.

Le portefeuille total de la société d’État a ainsi atteint près de 15 milliards $, répartis entre 6,8 milliards $ pour les Fonds propres et 7,8 milliards $ pour les Fonds mandataires.

Le bénéfice s’est établi à 349 millions $ pour cette période, soit un rendement de 7,6 % pour l’exercice et de 9,3 % au cours des trois dernières années.

«Depuis notre réforme d’IQ, les résultats sont au rendez-vous d’année en année», a indiqué par communiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Investissement Québec a effectué plus de 9500 interventions d’accompagnement et financières et a réalisé des engagements financiers de 4,9 milliards $ pour soutenir différents projets.

«Les entreprises québécoises ont affronté avec aplomb et audace le contexte économique imprévisible, marqué par les ruptures des chaînes d’approvisionnement, une forte inflation, des tensions géopolitiques et le défi de la rareté de main-d’œuvre. Dans ce contexte, grâce à la combinaison de nos services d’accompagnement et de financement, nous avons fait preuve d’agilité et de créativité pour appuyer un nombre grandissant d’entreprises de toutes les régions du Québec, afin qu’elles soient plus innovantes, productives, compétitives et durables», a souligné Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.