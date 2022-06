La course à la survie pour certains, des fêtes hors de prix pour d’autres

Au moment où plusieurs Québécois tirent le diable par la queue pour faire face au coût de la vie, plusieurs riches, influenceurs ou vedettes venus pour le Grand Prix, subventionné à coup de millions par l’État, pourront profiter de repas et d’hébergement hors de prix pour le commun des mortels, a constaté Le Journal.

L’événement le plus glamour sera certainement la soirée « Black Tie » qui se tiendra demain soir au Ritz-Carlton, un endroit habitué des soirées mondaines du Grand Prix.

Sur le site internet, on annonce un tapis rouge, du champagne à volonté jusqu’à 21 h et plusieurs stations avec canapés et bouchées excentriques. Prix de la soirée : 1200 $.

Plusieurs restaurants branchés proposent des menus F1, comme au Richmond, dans le quartier Griffintown.

Pour réserver, il faut toutefois laisser un dépôt et dépenser au minimum 250 dollars par personne. Au menu, des plateaux de fruits de mer et de viandes au prix de 300 à 400 dollars.

Fêtes à 300 $ l’entrée

Pour les fêtards aux poches bien profondes, plusieurs établissements proposent des soirées F1 avec Dom Pérignon, mais, encore là, il faut débourser bien souvent entre 150 dollars et plus de 300 dollars pour y avoir accès.

Ce type d’événements risque de provoquer encore plus d’incompréhension auprès de plusieurs ménages qui doivent composer avec l’inflation, la crise du logement et la perte de pouvoir d’achat, croit Julia Posca, qui est chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

« Ça fait que les inégalités deviennent plus scandaleuses et peuvent générer plus de mécontentement et de frustration au sein de la population qui constate qu’en période d’incertitude économique, il y a une couche de la population qui s’en sort toujours bien », a-t-elle souligné.

Nuitée à plus de 7000 $

Bonne chance si vous devez passer une nuit dans les hôtels de Montréal durant le week-end.

Il reste bien peu de place alors que le taux d’occupation dépasse 95 %.

Sur le site Booking.com, Le Journal a toutefois pu constater que les prix ont fortement augmenté lors des derniers jours. Un exemple, il faut compter payer plus de 2000 $ pour une nuitée dans un Best Western !

D’autres ont flairé la bonne affaire.

Un propriétaire de condo de l’arrondissement Plateau Mont-Royal propose aux visiteurs dans la métropole québécoise de débourser 7200 dollars... pour une seule nuit. Petit-déjeuner non inclus...

Ça déguste des assiettes à 400 dollars

Plusieurs bars et restaurants proposent des menus Grand Prix, notamment le Richmond avec un plat de plusieurs viandes (« Meat Plater») qui comprend ce carré d’agneau servi avec foie gras poêlé et truffe fraîche. Le prix pour cette assiette : 400 $

L’événement le plus glamour de la fin de semaine du Grand Prix est la soirée « Black Tie » du Ritz-Carlton. On promet un tapis rouge et du champagne à volonté durant une période de la soirée. Prix : 1000 $ plus taxes et services. Prix : 1200 $

Outre la soirée « Black Tie », plusieurs autres fêtes somptueuses se déroulent cette fin de semaine, dont la première édition du « Maxim Grand Prix Party », à la Gare Windsor. Prix d’entrée : 275 $

Le taux d’occupation des hôtels est à 95 % durant le week-end. Certains ont flairé la bonne affaire, comme le propriétaire de ce condo qui le propose à plus de 7000 $ pour une nuit. Prix : 7200 $