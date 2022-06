La résidence pour retraités vous aide à mener une vie sans tracas et à profiter de ce qui compte réellement pour vous.

Après avoir consacré la majeure partie de votre temps et de votre énergie au travail, à l’entretien de la maison, à l’éducation des enfants — maintenant rendus adultes! —, à la préparation des repas, etc., vous ne voulez pas nécessairement vous la couler douce, mais plutôt vous adonner à des activités qui améliorent votre mieux-être. Et c’est exactement ce que vous offre la vie en résidence chez Chartwell.

Environnement familial

Madame Lebel et son mari ont pris la décision réfléchie de vivre dans une résidence pour la commodité des services comme l’option de l’entretien ménager, de la lessive et des repas préparés.

« Mon mari et moi sommes tellement bien au Chartwell Le Prescott à Vaudreuil, souligne-t-elle. Le personnel est souriant. Nous profitons de la belle salle à manger où les menus sont délicieux et toujours à la hauteur de nos attentes. »

Particulièrement sensible à la gentillesse des autres résidents et des membres de l’équipe Chartwell, madame Lebel y a noué des liens affectifs. « C’est devenu notre deuxième famille. C’est un endroit où il fait vraiment bon vivre! »

Les activités et la sécurité

Résidente au Chartwell Le Montcalm à Candiac, madame L’Heureux remarque aussi comment la direction est près de ses résidents. « Elle est très impliquée et sincèrement intéressée par notre bien-être. » Femme dynamique, elle apprécie les nombreuses activités et sorties qu’on y offre. « Une mention spéciale à notre responsable des programmes d’activités et des loisirs qui prend son travail et les résidents à cœur! »

Quant à madame Bélanger Rodier, qui habite au Chartwell Greenfield Park de Longueuil, elle aime l’aspect communautaire de la vie en résidence. « Si j’étais toute seule dans ma maison, je ne pourrais pas vivre en groupe et participer à toutes ces activités. C’est bon pour mon moral et mon physique. »

