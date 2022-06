Le passage de Weber en 6 points

Ce n’était qu’une question de temps avant que la nouvelle administration parvienne à se départir du lourd contrat de Shea Weber, devenu un boulet pour l’organisation. Ce départ officiel du capitaine du Canadien vient clore un chapitre court, mais intense de l’histoire de l’équipe. Un chapitre qui se sera étiré sur cinq saisons. Un passage de 275 matchs que l’on peut résumer en six grands points.

L’acquisition

Le 29 juin 2016, quelques jours après le repêchage de la LNH tenu à Buffalo, où Marc Bergevin a pratiquement juré ne pas magasiner pour échanger P.K. Subban, il envoie ce dernier au Predators de Nashville. En retour, il fait l’acquisition de Shea Weber. « Quelques jours avant le repêchage. J’ai demandé à Marc ce qu’il advenait de Subban. Il m’a répondu qu’il ne croyait pas l’échanger. Quand j’ai mentionné le nom de Weber, ça a créé un certain intérêt», a raconté David Poile, directeur général des Preds, au moment de la transaction. Puisque Subban est possiblement le joueur le plus populaire de l’équipe, avec Carey Price, la transaction est loin de faire l’unanimité au Québec.

Le capitanat

Marc Bergevin est bien au fait de la réputation de meneur de Weber et de l’ascendant qu’il a sur ses coéquipiers. « L’an passé, on a manqué de leadership », affirme le directeur général du Canadien. En faisant l’acquisition du défenseur, Bergevin veut jeter les bases d’une nouvelle culture au sein de son vestiaire. Deux ans plus tard, Max Pacioretty passe au Golden Knights de Vegas, laissant le poste de capitaine du Canadien vacant. Le nom de son successeur ne met pas de temps à être connu. Trois semaines plus tard, le 1er octobre 2018, Weber devient le 30e capitaine de l’histoire de l’équipe. Une décision prise unilatéralement par Bergevin et l’entraîneur-chef Claude Julien.

L’infirmerie

Exception faite de sa première année dans le circuit, Weber n’avait jamais raté plus de quatre matchs en une saison sous les couleurs des Predators. Son passage chez le Canadien sera tout le contraire. Des blessures à un genou, à une cheville et à un pied le garderont sur la touche à plusieurs occasions. Les saisons 2017-2018 et 2018-2019 furent passablement éprouvantes. Le 13 mars 2018, il subit une opération pour réparer un pied fracturé et une déchirure à un tendon. Des blessures en dépit desquelles il a joué pendant un peu plus de deux mois. Au cours de l’été, il passe de nouveau sous le bistouri, cette fois au niveau du genou droit. Il ratera les 24 premiers matchs de la saison suivante.

La dernière tournée

À l’été 2021, le Canadien surprend tout le monde en atteignant la finale de la coupe Stanley. Malgré une blessure au pouce gauche, Weber participe à toutes les rencontres. Même s’il joue avec une attelle, il foule la glace, en moyenne, pendant 25 mins 13s. À la toute fin du sixième match de la finale, avec son équipe au bord de l’élimination, Weber écope d’une double punition mineure. Ses coéquipiers font des pieds et des mains pour tuer cette punition avant que Josh Anderson ne marque le but gagnant en prolongation. « Il n’était pas question qu’on perde ce match sur une punition de notre capitaine », lance Dominique Ducharme après la rencontre.

Les adieux

C’est au terme du match suivant, qui met fin à la saison 2020-2021 du Canadien, que la déclaration de l’entraîneur-chef du Canadien prend tout son sens. Pendant que les joueurs du Lightning célèbrent leur conquête, les coéquipiers de Shea Weber s’approchent de lui tour à tour pour lui faire l’accolade et le consoler. Des images le montrent un genou sur la glace, complètement dévasté. Dès lors, les rumeurs de retraite commencent à circuler. Le 22 juillet, lors de son bilan de fin de saison, Marc Bergevin déclare : «Il a beaucoup de millage, il a vraiment poussé son corps à la limite. Qu’on le revoie l’an prochain, ce n’est pas une possibilité. C’est également probablement le cas pour sa carrière. »

L’héritage

«J’ai accompli un premier héritage en étant le DG qui a fait l’acquisition de Shea Weber.» Sur ce point, Marc Bergevin avait visé juste. Au cours de ses cinq saisons dans l’uniforme du Canadien, le gros défenseur a réussi à amener l’éthique de travail de ses coéquipiers à un autre niveau. Avec lui dans le vestiaire, les jeunes de l’organisation avaient un exemple parfait à suivre. Respecté de tous, il avait la crédibilité nécessaire pour être la courroie de transmission de l’entraîneur. D’ailleurs, la présence de Weber est probablement celle qui a manqué le plus au Canadien lors de la débâcle de cette dernière saison misérable.