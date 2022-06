Le pont Pierre-Laporte et le 3e lien : deux dossiers «indépendants», affirme Marchand

Le projet de 3e lien ne peut être justifié exclusivement par le déficit d’entretien du pont Pierre-Laporte, selon le maire de Québec, pour qui il s’agit de deux dossiers totalement « indépendants ».

Interrogé en début d’après-midi, en marge d’une séance de la Communauté métropolitaine de Québec, Bruno Marchand a d’abord affirmé qu’il fallait « prendre au sérieux » les révélations de Radio-Canada sur la dégradation des suspentes du pont Laporte qui menacent de « céder à tout moment ».

« Ce que je demande au ministère des Transports, c’est de rassurer les gens. Depuis ce matin, il y a (des) personnes qui m’interpellent avec leurs inquiétudes (qui sont) compréhensibles à la lumière des informations qui sont partagées », a-t-il réagi.

Contrairement à son homologue de Lévis, qui y voit une autre illustration éloquente de la pertinence du projet de tunnel Québec-Lévis, le maire Marchand estime qu’il faut éviter d’utiliser les déboires d’un pont existant pour mousser la construction d’une nouvelle infrastructure plus à l’est.

Un autre pont au même endroit

Dans le pire des scénarios, s'il fallait un jour remplacer le pont Laporte, il faudrait en reconstruire un au même endroit, plaide-t-il.

« Si on a besoin de remplacer le pont Pierre-Laporte, c’est à l’ouest qu’on a besoin d’avoir un autre pont, comme on l’a fait à Montréal (avec le pont Champlain) (...) À partir du moment où on a réalisé qu’un pont était en décrépitude et qu’il fallait le remplacer, c’est un autre pont que ça va prendre à cet endroit-là. Pour moi, ça se fait indépendamment du troisième lien cette analyse-là », a-t-il renchéri.

La sortie de Gilles Lehouillier ne l’a guère étonné. « C’est de bonne guerre », lance-t-il. « Pour moi, c’est indépendant. Le débat sur le troisième lien, il continue », a-t-il renchéri, disant attendre toujours des données concrètes sur les impacts d’un tel tunnel à Québec et des détails précis sur les sorties prévues sur la Rive-Nord.

« Si le pont Pierre-Laporte ne peut plus être utilisé, ce n’est pas un troisième lien qui va répondre entièrement aux besoins qu’on a présentement. Je nomme le camionnage mais aussi la circulation à l’ouest de la ville, autant à Lévis qu’à Québec. Ce n’est pas un troisième lien qui va répondre à ça. Les matières dangereuses, ce n’est pas un tunnel qui va répondre à ça. C’est pour ça que je vous dis que c’est indépendant », a insisté le maire de Québec.

L’entretien avant le développement

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve, a également tenu un discours semblable à celui du maire.

« On va encore se faire dire qu’on a des ponts vieillissants à Québec et que ça prend un 3e lien. Il faut revirer l’histoire de bord. On néglige tous les liens qui existent présentement, et j’inclus les traversiers. Puis le gouvernement, son attention est sur un 3e lien qui va arriver dans 10, 12 ou 15 ans. Avant de penser à faire du développement, il faudrait qu’il s’occupe d’entretenir ce qu’on a déjà », a-t-il martelé.

« Le troisième lien, à tout le moins tel qu’il est présenté, n’a ni la capacité de Pierre-Laporte ni la possibilité qu’offre le pont de Québec de faire circuler les trains. S’il y a un problème avec le pont Pierre-Laporte, ça veut dire que la solution, c’est de reconstruire un autre pont Pierre-Laporte à côté, ce n’est pas de construire un troisième lien qui ne remplacera jamais ce que le pont Laporte fait », a ajouté M. Villeneuve.