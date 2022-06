Le racisme systémique bien présent au sein de la police de Toronto selon des données

Des données d’un rapport interne de la police de Toronto indiquent que les personnes autochtones, noires et de couleur ont été ciblées de façon disproportionnée par les policiers et que les résidents noirs sont 230 % plus à risque qu'un policier pointe son pistolet sur eux alors qu'ils semblent être désarmés.

Présenté mercredi, le rapport a analysé plus de 86 500 interactions entre le Service de police de Toronto et des membres du public en 2020. Dans certains cas, les arrestations ou les émissions d'une contravention visaient injustement les personnes de couleur et le niveau de force utilisé avait tendance à être plus agressif.

Il a été révélé que les résidents noirs sont plus de deux fois plus susceptibles de faire l'objet d'une « mesure d'application de la loi » par rapport aux personnes blanches et qu'ils sont 230 % plus à risque qu'un policier pointe son pistolet sur eux alors qu'ils semblent être désarmés.

Les données montrent également que les personnes autochtones étaient plus susceptibles d'être soumises à une fouille à nu, et que les membres des communautés hispaniques, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est étaient plus souvent victimes de force exercée contre eux par la police.

Le rapport constate également que les personnes de couleur représentent de 20 à 60 % des gens victimes de violence lors de leurs interactions avec la police.

La diffusion par le Service de police de Toronto de données fondées sur la race n'était qu'un premier pas, selon le syndicat Unifor.

«Il s'agit de données concluantes, et elles constituent une première étape importante pour surveiller, et peut-être éliminer, le racisme au sein des corps policiers, a déclaré la secrétaire-trésorière de la section nationale d'Unifor, Lana Payne. Les données figurant dans ce rapport montrent ce que les communautés de PANDC ont toujours su. Elles ont besoin de recevoir des excuses et de voir qu'il y a une responsabilisation.»

En 2020, le Conseil exécutif de la section nationale d'Unifor insistait notamment sur « la réaffectation des ressources publiques provenant des systèmes qui criminalisent les gens et un investissement accru dans des programmes communautaires et des services publics », la démilitarisation des corps policiers et la décriminalisation de la santé et de la santé mentale.

Cette même année, deux conseillers de Toronto ont présenté une motion visant à réduire le budget des forces de l'ordre de 10 %, et proposaient d’utiliser cet argent pour les services communautaires.

La motion a été rejetée en faveur d'une série de réformes proposées par le maire John Tory, qui comprenaient des mesures antiracistes et la mise en place de caméras corporelles.