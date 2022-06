Les meneurs des Lions reviendront

Le capitaine Cedric Montminy ainsi que le défenseur Mathieu Brodeur seront de retour avec les Lions de Trois-Rivières, dans la ECHL, la saison prochaine.

• À lire aussi: Jay Woodcroft et Jean-François Houle : des complices de Bakersfield

• À lire aussi: Lions: une identité québécoise là pour rester

L’organisation trifluvienne a confirmé jeudi qu’elle avait prolongé le contrat des deux hockeyeurs. Les clauses des nouvelles ententes n’ont pas été divulguées.

En 2021-2022, première campagne de l’histoire des Lions, les deux patineurs ont aidé ceux-ci à accéder aux séries éliminatoires. Selon le directeur général Marc-André Bergeron, leur présence a constitué une pièce maîtresse dans les succès du club.

«Nous sommes heureux de voir Cedric et Mathieu revêtir l’uniforme des Lions à nouveau cette année. Ils ont été des leaders tout au long de la saison tant par leurs performances sur la glace que leur attitude dans le vestiaire. Ils représentent d’excellentes fondations qui nous permettront de bâtir une équipe solide pour la prochaine saison», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Montminy a récolté 19 buts et autant de mentions d’aide pour 38 points en 61 rencontres, en plus de toucher la cible à deux reprises dans la série de premier tour contre les Growlers de Terre-Neuve. Adjoint au capitaine, Brodeur est le seul joueur de la formation ayant disputé les 76 parties de l’équipe. Il a amassé cinq buts et 14 aides en saison régulière.