L’expérience est formatrice

J’ai 69 ans et j’ai vécu 42 ans avec le même homme. À son décès, il m’a fait une énorme surprise en me laissant une grosse dette à laquelle je ne m’attendais pas. Malgré le choc, plutôt que de me replier sur moi-même, j’ai pris le parti de m’entourer de gens compétents pour m’aider à nettoyer la dette accumulée par mon conjoint.

Pour faire ça, je savais qu’il fallait que je m’entoure de gens capables de bien orienter mes actions. Mon notaire et mon comptable me semblaient tout indiqués pour le faire. Mon comptable s’est attelé à entreprendre les démarches auprès de ma banque pour me négocier une certaine diminution de la dette qui, selon son évaluation, tournait autour de 20 %.

Je vous passe certains détails qui rendraient ma description trop compliquée, mais je signale que rendue à cette étape, il m’a fallu faire vite pour rembourser, afin de ne pas me mettre dans l’obligation de vendre un modulaire auquel je tenais beaucoup, lequel était malheureusement inscrit à nos deux noms. Puis j’ai rencontré une responsable de la caisse où j’ai mes comptes qui m’a fait une proposition de règlement sous forme d’une série de traites bancaires (l’équivalent de chèques certifiés).

J’ai également dû négocier avec ma notaire la grosse facture qu’elle m’avait remise à la fin de l’opération. Elle a fini par accepter un paiement en quatre versements. J’espère encourager les gens qui préfèrent refuser une succession plutôt que de se battre. Si moi je l’ai fait, tout le monde peut le faire.

Une femme qui va s’en sortir

Votre signature m’indique que le processus n’est pas encore terminé, et vu votre volonté et votre sens de l’organisation, je vous souhaite le meilleur règlement possible. Je suis admirative de votre capacité à rebondir dans une circonstance aussi délicate. Mais je signale à tous les lecteurs et lectrices qu’une succession ne devrait pas être acceptée dans tous les cas de figure. Certaines doivent être impérativement refusées.

La plus importante décision réside donc, comme vous le dites si bien, dans l’art qu’on a comme successeur, de bien savoir s’entourer. Les affaires d’argent sont complexes, et si on ne veut pas y laisser sa chemise comme disait ma mère, vaut mieux s’appuyer sur des gens compétents en la matière.