Mondial junior 2023: 11 joueurs de la LHJMQ au camp estival d'ÉCJ

Signe que cette année un peu bizarre n’est pas terminée, Hockey Canada a annoncé la liste des 44 joueurs qui étaient invités au camp estival en vue du Championnat mondial de hockey junior de 2023 alors que... celui de 2022 n’a même pas encore été complété.

Les défenseurs Tyson Hinds (Sherbrooke), Tristan Luneau (Gatineau), Evan Nause (Québec) et les attaquants Zachary Bolduc (Québec), Zach Dean (Gatineau), Nathan Gaucher (Québec), Riley Kidney (Bathurst), Zachary L’Heureux (Halifax), Olivier Nadeau (Shawinigan), Justin Robidas (Val-d’Or) et Joshua Roy (Sherbrooke) font partie des joueurs invités. À noter également que les entraineurs Steve Hartley (Drummondville) et Jim Hulton (Charlottetown) feront partie du personnel d’entraineurs présents à ce camp qui se déroulera du 23 au 27 juillet prochains.

Pour ce qui est du Mondial junior 2022, annulé en cours de route en décembre puis reporté en août, Hockey Canada aimerait ravoir les mêmes joueurs qui s’étaient taillé une place il y a quelques mois. Tous les membres de cette édition ont été contactés et informés qu’ils feraient partie de l’équipe à moins qu’ils ne puissent y prendre part en raison de blessure ou qu’ils n’obtenaient pas la permission de leur équipe de la LNH.

L’annonce de l’alignement définitif se fera quelque part en juillet.

Coupe Hlinka-Gretzky

Hockey Canada a également annoncé les 26 joueurs invités au camp de la sélection nationale en vue de la Coupe Hlinka-Gretzky qui se mettra en branle à compter du 31 juillet.

Au total, huit joueurs du circuit Courteau ont reçu une invitation soit les défenseurs Luke Coughlin (Rimouski), Étienne Morin (Moncton), Jordan Tourigny (Shawinigan) et Dylan MacKinnon (Halifax) ainsi que les attaquants Vincent Collard (Baie-Comeau), Ethan Gauthier (Sherbrooke) et Tyler Peddle (Drummondville).

À noter que c’est l’entraineur-chef du Phoenix de Sherbrooke Stéphane Julien qui dirigera la formation canadienne lors de ce tournoi. L’entraineur-adjoint des Olympiques de Gatineau Raphaël-Pier Richer agira quant à lui comme entraineur-vidéo avec l’équipe nationale.