Voyage de la gouverneure générale: plus de 200 $ par repas dans l’avion

OTTAWA | La gouverneure générale et sa cour ont eu droit à des repas à plus de 200 $ chacun, sans compter l’alcool, au cours de leur voyage au Moyen-Orient en mars.

C’est ce que permettent de calculer les explications fournies par la Défense nationale, à la demande du Journal.

L’armée indique que la facture totale n’a été finalement « que » de 80 367,19 $, sans l’alcool, et non pas de 93 117,89 $ comme déclaré à la Chambre des communes précédemment.

« 93 117,89 $ était une estimation. C’était le coût anticipé avant que nous ayons reçu et calculé le vrai coût final et total suite à la réception des factures. Le coût réel suite aux facturations est de 80 367,19 $ », explique la Défense nationale au Journal.

Mais « 80 000 $ n’est pas plus acceptable », gronde le conservateur Gérard Deltell.

Pire qu’on pensait

En plus, la note n’inclut pas l’alcool et ne compte pas huit jours de voyage, mais plutôt trois soupers, trois déjeuners, deux dîners et des collations pour la gouverneure générale, ses 29 invités et les 17 membres du personnel de bord, a précisé la Défense nationale.

Ceci revient à une moyenne de 213, 75 $ par personne, par repas, en admettant que le personnel de bord mange la même chose que les passagers. Qu’ont-ils donc mangé pour une telle somme ?

Personne, ni du bureau de la vice-reine, ni de la Défense nationale, ni d’Affaires mondiales Canada n’a répondu à cette question posée par Le Journal.

« Je suis estomaqué. C’est encore pire qu’on pensait », s’inquiète le député bloquiste Alain Therrien qui a déposé jeudi en chambre deux motions pour faire la lumière sur ces chiffres et le reste des dépenses encourues.

Le Bloc Québécois y demande que la représentante de la reine réponde aux questions du comité des comptes publics et que la vérificatrice générale enquête sur ses dépenses depuis sa nomination.

Qui en a profité ?

La liste complète des 29 invités n’a pas non plus été fournie, comme l’a requis l’opposition officielle.

« Pourquoi elle a besoin de 29 personnes ? C’est qui ces gens-là ? » s’interroge M. Therrien.

Seuls 17 noms, incluant celui de Mary Simon, apparaissent dans les documents fournis et parmi eux : trois employés d’Affaires mondiales Canada. Le but de leur présence n’a pas été éclairci par le cabinet de la ministre Mélanie Joly.

Quant aux 13 noms manquants, le bureau de Mme Simon a refusé de les fournir au Journal, nous renvoyant de nouveau à la Défense nationale qui nous a, elle, invités à envoyer une bouteille à la mer en effectuant une demande d’accès à l’information.