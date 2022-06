Polytechnique Montréal: un doctorat honorifique remis à Nathalie Provost

La militante engagée dans la lutte pour le contrôle des armes à feu et survivante de la tuerie de Polytechnique de 1989, Nathalie Provost, recevra un doctorat «honoris causa» de l’école montréalaise pendant la collation des grades qui se tient jeudi.

Polytechnique Montréal a décidé de lui remettre cet honneur pour ses efforts en tant que «porte-parole incontournable et militante engagée sur la question du contrôle des armes à feu au Canada, notamment à travers l’organisation PolySeSouvient».

Engagée dans la lutte contre les armes à feu après le féminicide de 1989, Mme Provost continue de défendre la cause et a récemment accueilli avec espoir la proposition du gouvernement Trudeau d’interdire l’achat, la vente et l’importation d’armes de poing d’ici l’automne.

Une victoire pour la représentante de Polytechnique, alors que l’organisme PolySeSouvient a souvent été critique du manque d’avancement du côté d’Ottawa dans ce dossier face à la violence armée qui ne cesse d’augmenter dans la métropole québécoise.

«[Nathalie Provost] a d’ailleurs reçu la Médaille de la bravoure du Canada, en 1994, pour sa détermination pendant les événements tragiques et pour sa capacité, dans les heures qui ont suivi le drame, à lancer un message d’espoir à la communauté de Polytechnique et à la population québécoise», a rappelé l’École au sujet de cette titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique et d’une maîtrise en génie industriel.

Plus de 4500 diplômes seront par ailleurs remis lors de cette collation des grades qui doit se tenir au Palais des congrès de Montréal.