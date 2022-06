Ricova conteste en Cour la décision de la Ville de Montréal

Ricova, qui œuvre dans le recyclage, conteste devant la Cour supérieure la décision de la Ville de Montréal de l’inscrire au Registre des entreprises inadmissibles aux contrats publics pour une période de cinq ans.

Le comité exécutif de la Ville avait pris sa décision le 8 juin dernier, en suivant une recommandation du Bureau de l’inspectrice générale (BIG), alors que le cabinet de la mairesse Valérie Plante comptait se pencher sur les contrats en cours avec l’entreprise.

Ricova accuse l’administration Plante de se baser exclusivement sur les conclusions «non fondées» du BIG, l’entreprise assurant n’avoir jamais contrevenu aux dispositions contractuelles la liant à la Ville de Montréal.

Accusant la Ville d’avoir un «agenda caché», Ricova rappelle avoir acquis, en juillet 2020, la quasi-totalité des actifs, incluant les contrats de Lachine et de Saint-Michel conformément à une décision de justice.

«La Ville de Montréal savait très bien que la matière était vendue au prix du marché québécois à Ricova International», a affirmé Stephanie Dunglas, directrice des Communications d'entreprise et Relations externes de Ricova, par communiqué jeudi.

«Ricova International était l'acheteur pour plus de 90 % des matières recyclées provenant des centres de tri de Lachine et de Saint-Michel avant même leur prise en charge par Services Ricova», a ajouté Mme Dunglas.

Estimant avoir livré la marchandise, Ricova a mentionné avoir versé 7 millions $ à la Ville de Montréal grâce à la vente des matières recyclées du centre de tri de Saint-Michel, alors que le plan présenté pour l’usine de Lachine est passé à la trappe par la Ville.

«Nous avons déposé un plan pour plus de 4 millions $ afin d'améliorer le centre de tri de Lachine qui comporte des défauts majeurs de conception, mais la Ville de Montréal n'y a pas donné suite et maintient sa menace de mettre fin au contrat», a déploré Mme Dunglas.