Sauvignon blanc, aux antipodes

Quand des gens disent aimer (ou ne pas aimer) le sauvignon blanc, je reste souvent perplexe. Font-ils référence au style vif, austère, minéral et herbacé du sauvignon blanc du Centre-Loire, ou au style rond, mûr et gorgé de saveurs d'agrumes d’un sauvignon blanc néo-zélandais, ou encore au profil ample, crémeux et tropical d’un fumé blanc de la vallée de Napa?

Ces vins peuvent avoir un profil organoleptique si différent que, servis côte à côte, on ne saurait dire qu’ils sont issus d’un seul et même cépage. Et pourtant...

En voici deux, l’un du Chili, l’autre du Val de Loire, son berceau. Servez-les à vos amis à l’aveugle, côte à côte, et amusez-vous. Santé!

Rafael Tirado, Sauvignon blanc 2021, Laberinto Cenizas, Valle del Maule, Chili

24,40$ – Code SAQ 14479139 – 12,5% – <1,2 g/L

Après quelques années à travailler pour de grandes entreprises chiliennes, l’œnologue Rafael Tirado a développé son propre vignoble au cœur de la région de Maule, dans le décor paradisiaque du lac Colbún. Les vignes de sauvignon blanc qu’il y a plantées en 1993 sont maintenant bien enracinées dans les cendres volcaniques de Colbún, où elles bénéficient par ailleurs de courants d’air frais venus des Andes. Le vin est toujours plus sobre et minéral que la moyenne des sauvignons exubérants du Nouveau Monde, plus particulièrement encore en 2021. Le vin brille davantage par sa tenue, sa droiture et sa finale vibrante, couronnée d’amers mûrs, que par son explosion de saveurs. Sortez la carafe et laissez-le reposer une bonne heure, puis savourez-le lentement, avec des asperges arrosées d’un trait de citron et d’huile d’olive.

Domaine Mardon, Quincy 2021, France

24,60$ – Code SAQ 11154241 – 13% – 1,2 g/L

La famille Mardon produit du vin depuis le début du 19e siècle dans le village de Quincy, situé à environ 75 km à l'ouest de Sancerre, sur la rive gauche du Cher. Hélène Mamoux-Mardon dirige le domaine depuis 2002 et signe aujourd’hui certains des meilleurs vins de l’appellation. Le vin blanc classique de Mardon traduit bien la nature du millésime 2021, avec des notes végétales qui évoquent le poivron vert et l’asperge. Cela dit, la trame de fond ne manque pas de fruits. Les saveurs de pêche et de pamplemousse rose se lient dans une trame ronde; l’acidité est fraîche et harmonieuse. Un blanc classique à servir avec des pâtes aux pois sucrés, à la menthe et au feta.