Shohei Ohtani brise un rêve

Après le lanceur des Cardinals de St. Louis Miles Mikolas, mardi, ce fut au tour du gaucher des Dodgers de Los Angeles Tyler Anderson de flirter le lendemain avec un exploit rarissime.

L’artilleur est passé près de réussir un match sans point ni coup sûr aux dépens des Angels de Los Angeles. Il n’était d’ailleurs qu’à deux retraits d’accomplir le fait d’armes, mais Shohei Ohtani a ruiné ses espoirs en début de neuvième manche. Le joueur-vedette a cogné un triple sur le 123e tir de la soirée d’Anderson, qui a aussitôt été remplacé par Craig Kimbrel.

Reste que le héros du jour n’est pas à la veille d’oublier cette partie, une victoire de 4 à 1 durant laquelle il a concédé deux buts sur balles.

«J’essayais seulement de bien m’imprégner de tout cela, a-t-il dit au site MLB.com quand il fut questionné sur ses états d’âme au moment de quitter le monticule sous les acclamations de la foule du Dodger Stadium. C’était comme une grosse scène dans un match éliminatoire. Le public était vraiment impliqué. Vous pouvez sentir l’énergie dans de telles situations et vous ne vivez pas cela très souvent.»

Gérant indulgent

Cette performance illustre bien la saison d’Anderson, qui a remporté ses huit décisions et qui affiche une moyenne de points mérités de 2,82. Et visiblement, il a impressionné son gérant Dave Roberts. Ce dernier lui a donné toutes les chances de réussir le coup; pourtant, l’entraîneur avait retiré Clayton Kershaw après sept manches parfaites et 80 lancers dans la rencontre du 13 avril face aux Twins du Minnesota.

«J’analyse chaque situation et je sais qu’on m’a forgé une réputation de Grande Faucheuse. Mais je suis aussi un amateur de sport et je le voulais autant que lui, autant que ses coéquipiers le souhaitaient pour Tyler», a indiqué Roberts.

«Ce sont les Dodgers. C’est le Dodger Stadium et la série contre les Angels. Il y a Mike Trout, Shohei Ohtani, puis vous avez Tyler Anderson qui a l’occasion de réaliser une partie sans point ni coup sûr en neuvième devant 50 000 personnes. C’était un moment spécial.»

- Le dernier match sans point ni coup sûr des Dodgers remonte au 4 mai 2018, lorsque Walker Buehler, Tony Cingrani, Yimi Garcia et Adam Libertore avaient tenu en échec les Padres de San Diego. Chez les Cardinals, Mikolas était à une prise de réussir un match sans coup sûr aux dépens des Pirates de Pittsburgh, mardi.