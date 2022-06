Tom Brady presque rassasié

Le quart-arrière Tom Brady a justifié son retour chez les Buccaneers de Tampa Bay par son appétit pour la compétition, mais le quadragénaire rappelle qu’il aura le goût éventuellement de consacrer son temps à d’autres activités.

• À lire aussi: Baker Mayfield sur son départ?

• À lire aussi: Les Rams veulent toujours d'«OBJ»

Ayant modifié ses plans de retraite en optant de disputer la prochaine saison, le vétéran assure toutefois avoir encore le feu sacré, du moins, cette année. Il voudra certes renouer avec ses bonnes habitudes et mener son club aux grands honneurs, mais après 2022, ça pourrait être bien la fin... pour de vrai.

«Ce que j’ai dit en gros à l’équipe, c’est : les gars, vous savez qu’il vous faudra élaborer des plans sans moi. Puis, Jason [Licht] et Bruce [Arians] m’ont dit qu’il leur fallait un peu de temps et j’ai répondu que je me sentais encore très fort», a déclaré Brady au balado «The Dan Patrick Show», mercredi, évoquant le directeur général et l’entraîneur-chef des «Bucs» au passage.

«Par contre, j’avais encore la faim de lutter et ce sera bientôt parti. Appréciez seulement le temps qu’il me reste, car il n’y en a pas beaucoup», a-t-il également averti.

Effectivement, Brady avoue qu’il se demande parfois pourquoi il joue encore dans la NFL. Après tout, le septuple champion du Super Bowl a accompli de nombreux faits d’armes et n’a plus rien à prouver, sa place au Temple de la renommée du football lui étant acquise.

«Le temps file et vous êtes toujours compétitif. Je pense être un peu fou... j’ai 45 ans et je suis là avec de nombreux jeunes qui tentent de m’arracher la tête. En voyant sur Instagram Aaron Donald [joueur de ligne défensive des Rams de Los Angeles] qui s’entraînait, je me suis dit que j’aurais peut-être dû rester à la retraite, car il est un monstre.»

L’avenir

Après son dernier tour de piste, le célèbre pivot ne sait évidemment pas tout ce que l’avenir lui réservera à l’extérieur du terrain. Néanmoins, il conserve son enthousiasme en se disant prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, ayant d’ailleurs conclu une entente avec le réseau FOX Sports afin d’agir comme analyste des matchs à la télévision.

«Ce sera une nouvelle carrière, entièrement. Il s’agira d’une nouvelle opportunité pour moi d’essayer un truc pour lequel je travaillerai très fort. Je vais m’y préparer le mieux possible, sachant que le premier jour [à l’écran] ne constituera pas mon plus beau moment», a-t-il appréhendé.