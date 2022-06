Toujours plus d’aînés choisissent d’habiter en résidence parce qu’ils aspirent à une vie sans soucis et parce qu’ils veulent jouir de leur indépendance. Chartwell les comprend et les accompagne.

Après avoir consacré la majeure partie de votre énergie au travail, à l’entretien de la maison, aux courses, à la préparation des repas, à l’éducation des enfants— maintenant rendus adultes! —, vous ne cherchez pas nécessairement à vous la couler douce, mais plutôt à vous adonner à des activités et à tisser des liens. Et c’est exactement ce que vous offre la vie en résidence chez Chartwell.

De nombreux avantages

Madame Lemieux, résidente chez Chartwell L’Envol à Cap-Rouge, profite au maximum de tous les avantages qu’offre son milieu de vie. Et comme les services de la résidence lui permettent de profiter de ses journées, elle n’a jamais eu autant d’occasions de s’amuser. « Je joue au billard, aux cartes, aux dés, et à plusieurs autres jeux. Je vais à la piscine pour les cours d’aquaforme, au cinéma ainsi qu’à la salle d’exercice. » Lorsqu’elle veut profiter d’un peu de solitude, elle se rend à la bibliothèque de sa résidence et s’y installe avec un bon livre.

La beauté des lieux

La toute nouvelle résidence Chartwell Trait-Carré de Charlesbourg fait honneur à l’histoire du quartier à travers un design moderne favorisant le partage de beaux moments. Madame Falardeau, qui y habite, aime l’attention portée à l’esthétisme des lieux. Sa fille le confirme : « Ma mère adore! C’est magnifique! Les aires communes sont aménagées avec goût, tout est impeccable! »

Chapitre stimulant

Le mode de vie communautaire et les services pratiques offerts par les résidences pour retraités peuvent vous donner bien plus que du temps libre. Ils vous aident à améliorer ou à maintenir votre sentiment de mieux-être général.

Envie de tisser des liens, d’avoir du plaisir au quotidien et d’entamer un nouveau chapitre de votre vie? N’hésitez pas à communiquer avec Chartwell.

