Transports publics: un meilleur accès souhaité pour les gens aveugles

Sans la possibilité de conduire une voiture, de nombreuses personnes aveugles comme moi dépendent des transports publics, des taxis ou des services de covoiturage tels qu’Uber pour se déplacer quotidiennement.

Comme les autres passagers et passagères, notre but consiste à nous rendre à destination, par contre, nous ne sommes pas dotées des mêmes moyens pour l’atteindre et notre trajet est trop souvent parsemé d’embûches.

Des barrières

Premièrement, il arrive encore qu’on nous refuse l’accès. Pourtant, selon l’article 15 de la Charte québécoise des droits et libertés, c’est illégal de refuser l’accès aux transports à une personne en raison de sa limitation visuelle ou encore de son recours à un chien-guide.

Ensuite, plusieurs barrières d’accessibilité des transports publics rendent les déplacements des personnes aveugles ou ayant une vision partielle compliqués, voire peu sécuritaires.

Imaginez-vous naviguer dans une station de métro inconnue dans laquelle il n’existe pas de signalisation accessible pour vous indiquer les directions à suivre. Imaginez-vous planifier un trajet en ne sachant pas si la prochaine rue à traverser sera sécuritaire, ou si elle est munie d’un feu sonore qui vous informera à quel moment la traverser. Imaginez-vous encore attendre un autobus dont l’arrêt a été déplacé, sans qu’il n’y ait aucune mention accessible pour vous avertir.

Les personnes aveugles affrontent ce genre d’obstacles tous les jours. Se déplacer peut rapidement devenir un réel casse-tête et une grande source de stress et de dangers...

Des solutions

Pourtant, en 2022, des solutions existent !

Les sociétés de transport peuvent facilement :

former leur personnel sur les droits des passagers et passagères aveugles et comment bien nous servir;

mettre en place des annonces automatiques des arrêts dans tous les véhicules de transport en commun (et s’assurer que le système fonctionne correctement!);

(et s’assurer que le système fonctionne correctement!); inclure des informations en braille, en caractère agrandi et disponible via un code QR aux arrêts d’autobus et de trains ou aux entrées des stations de métro;

ajouter une assistance à la navigation, telle que BlindSquare ou Good Map, dans les stations de métro et terminus de transport afin de faciliter la navigation dans ces endroits complexes.

De la même manière que les boutons d’ouverture automatique des portes profitent à d’autres personnes que celles visées, ces solutions sont utiles à tout le monde, pas seulement aux personnes ayant une limitation visuelle.

Par exemple, les annonces d’arrêt peuvent aider les touristes, les personnes qui découvrent un itinéraire d’autobus et les jours de mauvais temps, lorsqu’il est difficile de voir par la fenêtre pour confirmer que votre arrêt approche.

À Vancouver, la compagnie TransLink a commencé cet hiver à équiper ses 8400 arrêts d’autobus d’un horaire et d’information tactiles. Ce sera la première compagnie au Canada à utiliser le braille dans l'ensemble de son réseau. Il est aussi prévu d’installer des indicateurs tactiles au sol à chaque arrêt. Le SkyTrains de Vancouver possède déjà des annonces sonores à chaque fois que les portes s’ouvrent, ainsi qu’un programme d’assistance que la clientèle aveugle peut appeler pour être guidée.

Une priorité

Il est essentiel que toutes les sociétés de transport collectif fassent de l’accessibilité leur priorité et que les différentes instances gouvernementales les aident dans cette voie. Nous les hâtons de suivre le train et de prendre Translink et Vancouver en exemple et de suivre les lignes directrices eliminonsLesBarrieresArchitecturales.ca .

L’accès indépendant au transport est un droit, protégé par nos chartes.

Présentement, il y a plus de 200 000 personnes ayant une limitation visuelle au Québec. Avec le vieillissement de la population, ce chiffre va augmenter dans les prochaines années. De plus, l’accessibilité des transports bénéficiera à une grande partie de la population, éliminant des barrières inutiles en favorisant l’inclusion de chacun et chacune. Des transports accessibles permettront à tous les passagers et passagères de voyager de manière autonome.

Photo courtoisie

Catheryne Houde, Chef de défense des droits,*INCA Québec

*Créée en 1918, la Fondation INCA est un organisme sans but lucratif qui vise à changer ce que cela veut dire que d’être aveugle dans la société d’aujourd’hui.