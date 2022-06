Un clin d’œil à Guy Lafleur

DENVER | Guy Lafleur a marqué l’histoire du hockey et il a touché le cœur de milliers de partisans au cours de sa glorieuse carrière. Les dirigeants de la LNH en sont bien conscients et ils ont choisi d’honorer sa mémoire d’une belle façon.

Le 21 juin prochain à Tampa, soit entre les troisième et quatrième matchs de la finale de la Coupe Stanley, la LNH tiendra une cérémonie afin de remettre cinq des plus prestigieux trophées : le Hart, le Norris, le Vézina, le Calder et le Ted-Lindsay.

Martin Lafleur, le fils de Guy, participera à l’événement. Il remettra l’un des prix. Une responsable de la LNH n’a toutefois pas voulu dévoiler le trophée qu’il donnera afin de garder un brin de suspense pour la soirée.

Lafleur est décédé le 22 avril dernier à l’âge de 70 ans d’un cancer des poumons.