L'un des meilleurs employeurs du Québec recrute présentement

Avec la pénurie de main-d’œuvre, les possibilités d’emplois sont nombreuses. Mais certains employeurs se démarquent plus que d’autres, comme Jean Coutu !

Léger a récemment dévoilé son palmarès des entreprises les plus admirées au Québec en 2022, et Jean Coutu se classe en tête de liste. La bannière se hisse également au 2e rang du palmarès pour la réputation de sa marque employeur en fonction de son ambiance, ses valeurs, son attractivité et la confiance des répondants sur le futur de l’entreprise.

Ça tombe bien: Jean Coutu est présentement à la recherche de nouveaux talents pour pourvoir des postes à travers le Québec.

Si vous cherchez un sens à votre travail et que vous souhaitez vous investir auprès d’un employeur qui reconnaîtra vos forces, qui vous permettra d’être vous-même et qui vous encouragera dans vos objectifs de carrière, pensez à Jean Coutu.

Vous aussi faites rayonner votre côté Coutu! Voici les raisons qui vous convaincront de vous joindre aux équipes en succursale:

Jean-François Hamelin et Nouveaux Concepts

Des équipes tissées serrées

La philosophie de l’entreprise est basée sur le respect et le travail d’équipe. Les collègues créent des liens de confiance entre eux puisque l’ambiance est propice au développement de la complicité. Il y a également un réel esprit de communauté puisque les employés habitent généralement dans le même quartier et leurs clients, souvent réguliers, deviennent familiers.

Kim, technicienne en laboratoire, raconte son expérience: «Rapidement pour moi, c’est devenu plus que du travail, c’est ma gang, ma famille. J’ai un grand sentiment d’appartenance et un grand sentiment de sécurité.»

Des conditions de travail alléchantes

Le personnel a accès à beaucoup d’avantages, notamment:

une progression salariale

des formations rémunérées

un programme prix employé

une politique d’absences rémunérées

un régime d’assurance collective flexible et un accès à la télémédecine (en grande partie payée par l’employeur)*

un REER collectif*

un congé mobile et un congé d’anniversaire

des commissions (pour certains postes)

*certaines modalités s’appliquent

Des horaires flexibles

Travailler dans un bureau de 9 à 5 n’est pas pour vous? Vos études font en sorte que vous pouvez davantage travailler de soir et la fin de semaine? Vos obligations familiales sont très prenantes? Les horaires flexibles de Jean Coutu peuvent tenir compte de votre rythme de vie afin de tout concilier.

Un lieu parfait pour prendre de l’expérience

Outre la possibilité de faire carrière et progresser, Jean Coutu est aussi un endroit rêvé pour les étudiants, ceux qui arrivent sur le marché du travail, les préretraités qui décident de changer de branche professionnelle ou toute autre personne ayant envie de s’épanouir au travail. En effet, il est possible d’apprendre à son rythme.

De plus, les tâches et les postes variés permettent d’acquérir des connaissances et de l’expérience rapidement. La possibilité de côtoyer la clientèle augmente les habiletés de communication ainsi que la confiance dans un contexte social.

Se développer grâce aux formations

Tous les postes chez Jean Coutu comprennent une formation rémunérée. Tout au long de leur carrière, les employés ont la possibilité de suivre d’autres formations payées et pour certaines accréditées, dispensées par l’École PJC afin de développer leurs compétences en gestion, en service à la clientèle, en produits cosmétiques et plus encore. Il devient alors facile de gravir les échelons!

Vous rêvez d’être technicien en laboratoire, mais vous n’avez pas les diplômes académiques habituellement requis? Il suffit de suivre une formation (rémunérée!) chez Jean Coutu.

Des programmes de reconnaissance

Jean Coutu valorise et souligne le talent et les efforts de ses employés de diverses façons. Chaque année, des événements et des prix visent à souligner la contribution remarquable du personnel, notamment pour son service à la clientèle hors pair et sa performance.

Des centaines de lieux de travail possibles

Avec plus de 415 succursales Jean Coutu, des opportunités d'emploi, il y en a beaucoup: au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick! Un emploi se trouve certainement à proximité de votre lieu de résidence.

Faites rayonner votre côté Coutu en postulant à emplois.jeancoutu.com.