Un documentaire sur Jean-Marc Vallée en préparation

La boite de production Item 7 a annoncé jeudi qu’elle préparait un long métrage documentaire sur la vie et la carrière du regretté cinéaste Jean-Marc Vallée.

Le film bénéficiera du support et de la participation de la famille du réalisateur, ses fils Alex et Émile Vallée et leur mère Chantal Cadieux. Plusieurs complices de longue date de Vallée seront impliqués dans le projet dont le producteur Pierre Even (qui a produit ses films C.R.A.Z.Y. et Café de Flore) et le directeur photo Yves Bélanger (qui a signé les images de Dallas Buyers Club et Big Little Lies). C’est la cinéaste Marie-Julie Dallaire (Comme une vague), une bonne amie de Vallée, qui réalisera le film.

Intitulé Cut Print Thank You Bye, le long métrage se voudra un portrait intimiste du cinéaste décédé soudainement d’un malaise cardiaque le 25 décembre dernier, à l’âge de 58 ans.

«Jean-Marc et moi étions amis depuis la sortie de C.R.A.Z.Y.. Son départ subit me laisse sans mots. Pourtant, je sens le besoin de lui exprimer haut et fort mon amour et ma reconnaissance. Cut Print Thank You Bye sera ma façon de lui rendre hommage, de le garder vivant, de faire mon deuil, en utilisant notre langage commun : le cinéma», a déclaré Marie-Julie Dallaire, dans un communiqué diffusé jeudi.