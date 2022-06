Voici quelques conseils pour vous aider à donner un sens à vos factures, et à garder le contrôle de vos finances alors que vous profitez de vos vieux jours.

Gérer un budget n’est pas évident pour tout le monde, et à mesure que vous vieillissez, la retraite peut présenter de nouveaux défis financiers alors que votre situation évolue.

1. Réévaluez vos priorités

En vieillissant, il est important de réévaluer régulièrement vos priorités financières et de regarder vers l’avenir. Y a-t-il des dépenses auxquelles vous vous accrochez et dont vous n’avez pas besoin, comme un gros forfait de télévision par câble par exemple, ou peut-être un deuxième ou un troisième véhicule ? Réduisez les dépenses qui n’ont plus de sens pour vous maintenant, plutôt que de les conserver « au cas où »! Payer des factures pour une chose à laquelle vous tenez, quelle qu’elle soit, et non pour des choses dont vous n’avez pas besoin ou auxquelles vous ne tenez pas, améliorera votre qualité de vie aujourd’hui et à l’avenir.

2. Demandez de l’aide

De nombreux Canadiens peuvent gérer leurs factures mensuelles, leur budget et leurs dépenses jusqu’à l’âge de 80 ans. Mais si vous avez du mal à comprendre les paiements ou si vous êtes en retard dans le paiement de vos factures, il est important de demander de l’aide à un ami ou à un membre de la famille en qui vous avez confiance. Vous avez peut-être été éduqué dans un esprit d’indépendance, mais il est sage de mettre de côté votre orgueil afin de mieux gérer votre avenir financier. Personne n’aura de vous une opinion négative.

3. Gardez les choses simples

Que vous disposiez d’un système très détaillé pour gérer votre argent ou que vous soyez plus désordonné, il est dans votre intérêt de garder les choses simples. Fermez les comptes bancaires inutiles et pensez à consolider vos dettes - vous voulez un système qui soit à la fois facile à suivre pour vous et à reprendre pour quelqu’un d’autre en cas de besoin.

Parallèlement, suivez ce qui fonctionne le mieux pour vous : si vous êtes doué pour la technologie et que vous avez du mal à respecter les dates d’échéance, essayez d’automatiser une partie ou la totalité des paiements de vos factures mensuelles - de cette façon, vous paierez toujours vos factures récurrentes à temps. Par contre, si vous n’avez pas confiance dans les services bancaires en ligne ou si vous trouvez qu’Internet est trop coûteux, déroutant ou inaccessible, vous pouvez vous en tenir aux factures papier envoyées par la poste, lorsque cette option existe.

Cette année, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a exigé des fournisseurs de services de communication d’offrir sans frais et sur demande des factures papier aux clients âgés de 65 ans ou plus, à ceux qui n’ont pas accès à l’Internet ou aux données mobiles, ou à ceux qui s’identifient comme étant des personnes en situation de handicap. Vous pouvez en apprendre davantage sur la nouvelle règle à l’adresse crtc.gc.ca/facturationPapier ou en composant le 1 877 249-2782 (CRTC).