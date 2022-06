Zelensky doute de la nécessité de parler au président russe

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué jeudi à son homologue français, Emmanuel Macron, qu'il doutait de l'intérêt de parler au président russe, Vladimir Poutine, en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Je ne suis pas sûr qu'il y ait une possibilité que le président de la Fédération de Russie soit prêt à entendre quoi que ce soit», a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyïv au côté de dirigeants européens.

«Il semble qu'en ce moment il (Vladimir Poutine) prend des décisions et qu'après il parle avec quelqu'un (...). Cela ne concerne pas seulement Emmanuel (Macron), je ne suis pas sûr qu'il y ait des dirigeants dans le monde aujourd'hui qui pourraient forcer la Russie individuellement à arrêter la guerre», a ajouté M. Zelensky.

Le président ukrainien répondait à une question d'un journaliste qui l'interrogeait sur la vague de critiques, en particulier en Ukraine, provoquée par de récents propos de M. Macron qui avait appelé à ne «pas humilier la Russie».

Très impliqué dans la crise ukrainienne, M. Macron est l'un des rares dirigeants à échanger régulièrement avec le maître du Kremlin - ce qui suscite l'incompréhension dans l'Europe de l'Est - et à faire le lien avec le président Zelensky.

Jeudi, le président français a indiqué qu'il n'excluait pas à nouveau d'échanger avec son homologue russe en cas de besoin.

«Sur les questions de sécurité alimentaire, on a besoin d'échanger aussi avec la Russie pour essayer d'obtenir des avancées», a déclaré M. Macron.

«Quand des fenêtres d'opportunité s'ouvrent, faire pression pour que les discussions reprennent est utile», a-t-il ajouté en évoquant le conflit entre l'Ukraine et la Russie et insistant sur le fait que la guerre devait cesser.

«Mais comme je l'ai là aussi toujours dit et je vous le répète et je l'ai dit tout à l'heure, les modalités ne seront décidées que par l'Ukraine et ses représentants, et en l'espèce votre président», a souligné M. Macron.

«L'Allemagne comme la France ne seront jamais dans des situations de négocier pour le compte de l'Ukraine avec la Russie, c'est d'ailleurs jamais ce que nous avons fait, ni d'accorder quelques concessions, ni de négocier quelques concessions, c'est de demander de la clarté», a encore dit M. Macron.