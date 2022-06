3 Brasseurs propose maintenant ses bières traditionnelles en canettes

Si vous avez l’habitude de vous rendre dans un 3 Brasseurs pour déguster leur vaste sélection de bières, sachez qu’il est maintenant possible de faire perdurer le plaisir jusqu’à la maison grâce à leurs nouvelles canettes.

En effet, 3 Brasseurs offre maintenant sur le marché la Blonde, l’Ambrée, la Blanche et l’IPA en canettes, disponibles dans les épiceries à travers le Québec. C’est dans le but de faire découvrir leurs bières classiques à une clientèle plus élargie que la chaîne de microbrasseries se lance aujourd’hui dans cette aventure.

Découvrez les profils de dégustation

Ainsi, pour vos soirées BBQ entre amis, vos pique-niques en famille et vos festivals à venir, voici les quatre options signées 3 Brasseurs qui s’offrent à vous pour accompagner tous ces moments:

Blonde

Désaltérante – Fruitée – Maltée

Courtoisie: 3 Brasseurs

Cette bière maltée et peu sucrée offre des notes fruitées en bouche et une pointe d’amertume subtile qui provient de l’utilisation du houblon traditionnel.

Accords: fruits de mer, salades et burgers.

Ambrée

Grillée – Caramélisée – Amère

Courtoisie: 3 Brasseurs

En raison du mélange de malts spéciaux utilisé, cette bière présente un bel équilibre entre les saveurs grillées et caramélisées. De plus, l’amertume durable et palpable vient la complémenter à merveille.

Accords: camembert, burgers et flammekueche (tarte flambée).

Blanche

Légère – Agrumes – Trouble

Courtoisie: 3 Brasseurs

Avec ses délicats arômes d’agrumes et ses saveurs de blé, cette bière est désaltérante à souhait. De plus, la levure en suspension et les protéines lui confèrent son aspect trouble.

Accords: tacos, nachos et salades.

West Coast IPA

Aromatique – Caramel – Amertume

Courtoisie: 3 Brasseurs

Cette bière à la robe dorée se démarque par son goût franc – aromatisé avec des houblons américains – et son amertume caractérisée par des arômes d’agrumes et d’épinette.

Accords: plat épicé, fromage bleu et bacon.

La gamme LAB

Courtoisie: 3 Brasseurs

Les amateurs de bières seront heureux d’apprendre que 3 Brasseurs débarque également dans les dépanneurs spécialisés du grand Montréal avec sa gamme LAB, soit un assortiment rotatif de bières plus innovantes et actuelles. L’objectif est de commercialiser quatre nouvelles recettes expérimentales tous les quatre mois, afin de mettre en vedette des produits innovants et de nouveaux processus. Restez à l’affût!

Depuis 1986, 3 Brasseurs développe son expertise afin de créer le verre de bière parfait pour toutes les occasions. Que l’on parle des traditionnelles ou des cuvées spéciales, toutes les bières sont brassées sur place par des artisans qui savent combiner l'art du brassage, la science et le dévouement.

Pour découvrir les points de vente des bières 3 Brasseurs (en canettes) les plus près de vous, consultez le 3brasseurs.ca/canettes.