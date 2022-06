BOUDREAULT, Solange

(née Gingras)



De Blainville, le 24 mai 2022, est décédée Madame Solange Boudreault.Elle laisse dans le deuil son époux Réjean, ainsi que ses enfants Daniel (Carole Maher), Michelle (Brad Wilson) et Linda (Éric Lafortune); ses petits-enfants Shaun, Kelsey, Karel, Sydney, Katherine, Éliane et Maxime. Elle était la soeur de feu Gérard, feu Raymond, feu Mario, feu Denise, feu Nicole, feu Fleurette, Mariette et Serge. Elle était la belle-soeur de Marcelle, feu Denis, Mario, Charlotte, Pierrette et feu Luce. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nombreuses nièces et amis(es).Une cérémonie aura lieu le lundi 27 juin à 14h au Cimetière Beechwood 280, avenue Beechwood, Ottawa On.La famille tient a remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Saint-Jérôme et l'équipe du CLSC de Blainville pour leurs bons soins.Des dons peuvent être faits en son nom auprès de la Société canadienne du cancer.Vos messages de condoléances peuvent être partagés :