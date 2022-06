Aéro Montréal: 7,9 M$ pour la relance de l’industrie aérospatiale

Aéro Montréal a annoncé jeudi quatre nouvelles initiatives pour relancer l’industrie aéronautique du Québec avec la construction d’une chaîne d’approvisionnement carboneutre.

D’un budget de près de 7,9 millions $, le projet qui s’est concrétisé grâce à un financement des gouvernements fédéral et provincial porte sur des solutions concrètes pour aider les entreprises dans l’amélioration de leur performance environnementale, l’inclusion de la main-d’œuvre, le renforcement de la cybersécurité et une plus grande présence à l’international.

Les initiatives d’Aéro Montréal visent à soutenir la création d’une chaîne d’approvisionnement carboneutre du futur, en encourageant notamment les pratiques écoresponsables au sein des entreprises avec le processus de certification qui en découle, selon la grappe aérospatiale québécoise.

«En offrant un accompagnement dédié sur chacune de ces thématiques stratégiques, Aéro Montréal s'assure de proposer des solutions adaptées à l'évolution et à la croissance de ses membres», a indiqué dans un communiqué Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

«Aéro Montréal a su définir et circonscrire avec pertinence les objectifs de ses membres pour les mener vers une relance du secteur qui soit verte et inclusive, fondée sur la résilience et la compétitivité internationale», a mentionné Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada (DEC).

«Il est essentiel de viser le recrutement et le développement d'une main-d'œuvre diversifiée et qualifiée. Notre gouvernement est donc fier de participer à cette initiative, qui permettra de soutenir la relève et de favoriser son intégration dans ce secteur d'activité», a ajouté Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.