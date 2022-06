[BALADO] Coloniser Vénus? Pourquoi pas!

Vénus! La deuxième planète la plus proche du Soleil, notre voisine, a un nom à faire rêver: Vénus est la déesse de l’amour dans la mythologie romaine.

Pourquoi on n’irait pas sur Vénus? Pas seulement pour explorer, mais pour s’y installer? Les avantages sont multiples, et en général, le voyage serait plus facile et moins coûteux.