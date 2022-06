La cuisine française est une cuisine simple, savoureuse et précise. Avec la recette de bouillabaisse, vous retrouverez la saveur classique de cet incontournable. Vous pouvez utiliser plusieurs sortes de poissons dans cette recette selon ce que vous avez sous la main. Les graines de fenouil et le safran présents dans la bouillabaisse contribuent au parfum méditerranéen de cette dernière. La garniture de moules, crevettes et pétoncles en font une soupe-repas gourmande et locale.

Bon appétit !

