Dehors la télé, dehors le peuple!

Derrière les déclarations publiques, tout le monde est consterné. La MLS a signé une entente de 2,5 milliards pour dix ans avec Apple TV. Tant mieux pour les Américains et les Canadiens.

Mais les Québécois ? Ces francophones qui aiment Frédérique Guay, Patrice Bernier et les autres membres affectés à la couverture du CF par TVA Sports ?

Y se passe quoi avec les indigènes ?

Je paye une quinzaine de piastres pour Netflix, une douzaine pour Amazon Prime, une dizaine pour Disney + pour Zach et les films Marvel, il y a DAZN, Club illico, Crave, TouTV Extra, Punching Grace, un Spotify familial et après tout ce streaming, le gros motton pour Cogeco puisque Vidéotron ne dessert pas Sainte-Adèle.

Je ne me plains pas. Les communications, c’est mon travail.

Mais là, je viens d’apprendre que si je veux suivre le CF, mon Impact si aimé, va falloir que j’ajoute Apple TV. Une autre facture sur la Visa.

Je ne me plains pas, c’est mon travail.

Même que le fan, le vrai, va avaler la pilule et la nouvelle facture sans trop rechigner. Comme les 3000 fans qui suivent Punching Grace.

Mais au monde ordinaire, celui qu’il faut aller intéresser et convaincre, les dizaines de milliers qui suivaient un match du CF à TVA Sports, il va arriver quoi ?

Le peuple, cette clientèle insaisissable, comment on va aller le rejoindre ?

LES LIMBES

J’ai jasé longtemps avec le président Gabriel Gervais. Il est parfaitement conscient de la tâche gigantesque qui l’attend. Apple TV, c’est bien. Mais Salut Bonjour, Dave Morissette et JiC, c’est encore mieux.

Il connaît bien le côté compétiteur de L.P. Neveu, le patron de TVA Sports. Il sait que Neveu va se battre de toutes ses forces pour sauver l’essentiel de son entente avec le CF Montréal. Mais la vérité, c’est que Gervais ne connaît pas encore tous les coins et racoins du contrat de la MLS. Lui aussi espère avoir une certaine marge de manœuvre. Il va faire quoi le « prez » si Apple TV décide d’embaucher un Français de Paris Saint-Germain pour la description prévue pour la tribu francophone ?

Comment garder le canal de communication ?

En produisant lui-même à l’interne les documentaires et les émissions sur ses joueurs et l’équipe ? Le CF n’a même pas encore de directeur de communications et il est trop tard pour aller chercher Paul Wilson. La somme de travail sera énorme.

J’ai aussi jasé avec des dirigeants du Canadien. La télévision, c’est précieux comme la prunelle des yeux de France Margaret Bélanger et de Chantale Machabée. C’est en offrant et en contrôlant les 82 matchs du Canadien à leurs fans, jeunes et vieux, qu’il prêche la bonne parole. La LNH accapare une trentaine de matchs dits nationaux, 22 en français, et le Canadien contrôle le reste.

Tout passe par la télé. Le jeune de 14 ans va devenir un client à 25 ans quand il sera un jeune avocat ou une jeune notaire. On le chouchoute, on le dorlote et on lui parle.

Va arriver quoi avec Apple TV ?

REPRENDRE LE BÂTON DU PÈLERIN

Heureusement, Gabriel Gervais a connu les années les plus noires de l’Impact. Quand c’était un OSBL au Centre Claude-Robillard. À force de travail et de rencontres dans les communautés et avec les partisans, on est passé de 2500 spectateurs à 12 000 pour un match contre Seattle.

Au moins, chaque contrat d’abonnement vaudra un accès à l’application MLS dans Apple TV+. Mais pourquoi un abonnement quand le fan est déjà assis dans son siège ? Pour les matchs sur la route ! Où avais-je la tête ?

Ce qui me rassure, c’est Gabriel Gervais. C’est un homme brillant et terre à terre. En dehors des propos officiels, il sait exactement tout ce qui l’attend.

Être conscient, Socrate et le doc Mailloux l’ont déjà dit, c’est le vrai chemin à suivre.

« Je choisirais la course »

« Si j’avais seize ans et que je devais choisir entre la course et le hockey, malgré mon amour et ma passion pour le hockey, je pense que je prendrais la course » – Patrice Brisebois.

Je ne pensais pas avoir droit à un cours de poésie. J’ai juste demandé à Patrice Brisebois s’il allait courir aujourd’hui dans le challenge Ferrari : « Si j’avais le budget, je serais sur la piste », a-t-il répondu.

Et, entre la course et le hockey, dans quel sport a-t-il vécu les plus grandes émotions ?

Ç’a décollé pour 1000 mots. Que je vous résume en 99 : « Toutes les patinoires ont 200 par 85 pieds. Qu’il y ait 20 000, 10 000 ou 5 000 personnes, c’est 200 par 85. Mais en course automobile, ce n’est jamais le même soleil, la même humidité, la même surface, les mêmes conditions. Les pistes sont différentes et la traction n’est jamais la même. En pleine course, tu peux perdre la sensation de ton char. Il y a la compétition, le désir de gagner, les lignes de course, c’est extraordinaire », a déclamé le beau Patrice.

Photo courtoisie

À Montréal, Brisebois a mérité un podium à une reprise. Grande sensation. Et parmi ses photos, il chérit quelques souvenirs avec Guy Lafleur et ses anciens coéquipiers. Mais il m’a fait parvenir une belle photo avec Gino Rosato. Le sourire et la fierté étaient les mêmes.

Et ce matin, fiers de leurs 18 ans, Zach et Tom seront dans la section 11...

Ils savent que Patrice Brisebois a piloté dans le challenge Ferrari. Ils ne savent pas quel numéro il portait avec la Flanelle.

Life goes on.