Des patrons de technos du Québec partent en guerre contre la loi 96

« Fermeture », « insulte », « irréaliste »... Des PDG d’entreprises technos du Québec inc. qui ont des mots durs envers la loi 96 demandent au premier ministre François Legault de la « mettre sur pause », le temps d’assurer son succès.

« Le timing en ce moment pour les entreprises est terrible », soupire Eric Boyko, PDG de Stingray, qui a obtenu sous forme d’équité d’Investissement Québec (IQ) 22,3 millions $, entre 2015 et 2018.

« Je suis pour la préservation du français, mais, à un moment donné, il y a le futur économique. Dans la région de Québec, on s’en va dans un mur », lance Louis Roy, PDG d’Optel, qui a reçu deux prêts de 1,36 million $ d’IQ il y a trois ans.

« On est incapable de recruter en ce moment, et l’on s’en va ajouter des critères », dénonce à son tour Dominic Gagnon, PDG de l’entreprise Connect & Go, dont 40 % des employés proviennent de l’extérieur du Québec.

Handicap pour le recrutement

Ces derniers jours, des PDG québécois ont signé une lettre du Conseil canadien des innovateurs (CCI) pour dénoncer l’exigence de la loi 96 de connaître la langue française en six mois une fois arrivé ici.

D’après eux, la loi rendra le recrutement déjà difficile encore plus compliqué.

« On a trouvé ça un peu insultant, un peu irréaliste, même si on est totalement d’accord avec l’esprit de la loi d’augmenter l’usage du français », explique Pierre-Philippe Lortie, directeur gouvernements et affaires publiques du CCI.

« On envoie un message au monde. Les gens vont se dire : “Est-ce que j’ai vraiment envie d’aller dans cette société-là qui montre des signes de fermeture ?” », va jusqu’à se demander à voix haute Louis Roy, d’Optel.

« Quand les entreprises du Québec refusent des projets qui vont créer de la valeur parce qu’ils n’ont plus d’employés, à court terme, il y a une crise importante de revenus », martèle Eric Boyko.

Québec se défend

Interrogé par Le Journal, le cabinet du premier ministre François Legault a renvoyé la balle au ministre de la Langue française, Simon Jolin-Barrette.

« Nous l’avons souvent dit et nous le réitérons, freiner le déclin du français est une responsabilité collective. Tous les secteurs doivent contribuer à l’effort pour assurer la pérennité de notre langue officielle et commune », a rappelé Élisabeth Gosselin, attachée de presse du ministre.

« Avec la loi 96, nous créons Francisation Québec qui offrira, coordonnera et élaborera des services d’apprentissage du français en classe, en milieu de travail, en ligne et sur les campus collégiaux et universitaires », a-t-elle conclu.

►L’entrée en vigueur des dispositions concernant l’exemplarité de l’État est prévue un an après la sanction de la loi.