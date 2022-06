Des tirs près d’une école inquiètent

Les coups de feu qui ont résonné à Saint-Léonard jeudi soir, à proximité d’une école, préoccupent les parents du secteur qui craignent pour la sécurité de leurs enfants.

« On ne va plus les laisser aller jouer dans la cour d’école comme ça, on ne sait pas quand ils vont revenir tirer », lance Mirlande Jean-Pierre, une mère de deux enfants qui n’hésite pas à qualifier l’événement de « traumatisant ».

Vers 18 h jeudi, des déflagrations ont été entendues à l’intersection des rues Belcourt et Honoré-Mercier, à un jet de pierre de l’école primaire Gabrielle-Roy.

Dans un stationnement

Selon des témoins rencontrés par Le Journal, le tireur aurait ouvert le feu dans le stationnement en direction d’une autre personne, qui aurait alors pris la fuite.

« On a des enfants qui jouent dans cette cour d’école là, ça aurait vraiment pu se produire une journée où ils étaient à bicyclette dans le stationnement », explique un résident qui redoute une balle perdue.

Justement, un des coups de feu a terminé sa course sur une résidence avoisinante, jeudi. Son occupante ne s’en fait toutefois pas trop. « Nous on n’est pas inquiets. La balle ne nous visait pas », dit-elle.

Mais des familles s’alarment que des coups de feu aient pu être tirés aussi tôt en soirée. « Mes adolescents m’ont dit qu’ils ne voulaient plus sortir dehors maintenant pour ne pas être ciblés », se désole Hilda Castro.

« On peut mourir à n’importe quelle heure maintenant », s’exclame quant à elle Mirlande Jean-Pierre.

Un hot spot

Le secteur aurait radicalement changé dans les trois dernières années, selon des résidents qui le qualifient de hot spot. Des transactions dans des voitures aux vitres teintées s’y produiraient désormais quotidiennement, déplorent des citoyens.

– Avec l’Agence QMI