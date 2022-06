Elle dénonce sa violente agression sur Facebook

Une jeune femme de Lévis, Angélique Pageau, dit avoir été victime d'une agression gratuite jeudi matin et a voulu dénoncer la situation dans une publication Facebook qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Sa publication où elle raconte l’agression présumée a été partagée plus de 9000 fois sur le réseau Meta (Facebook).

Angélique Pageau explique qu’elle stationnait son véhicule lorsqu'elle a vu une femme allongée au sol, à Lévis. Lorsqu'elle est arrivée près d'elle pour s’enquérir de son état, un individu l'a attaquée par-derrière et aurait tenté de la faire monter à bord d’une voiture.

Il l'a frappé visage et au corps, mais la jeune femme a réussi à s'enfuir. Elle a rencontré les policiers en fin de journée jeudi. Le Service de police de Lévis a confirmé l'ouverture d'une enquête.

Le porte-parole du service de police invite les victimes d’un acte criminel à d’abord contacter les policiers, et ne conseille pas de divulguer les détails sur les réseaux sociaux.

«Le fait de mettre ça sur les réseaux sociaux ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. Il y a des éléments qui peuvent venir brouiller les cartes lorsqu’on expose cela au grand public. On encourage les gens à venir nous rencontrer dans un premier temps», explique Jean-Sébastien Levan, porte-parole de la police de Lévis.

Cet incident ne doit pas empêcher toute personne à venir en aide à quelqu’un qui serait en détresse, ajoute le policier.

«Ça peut être inquiétant pour la population, mais c’est un devoir de citoyen d’aider une personne qui est blessée ou qui a besoin d’aide», insiste l’agent Levan.

«Si on craint pour sa sécurité pour toutes sortes d’éléments, on reste sur les lieux, on contacte le 911 et on attend tout simplement», conclut le policier.

Plus de détails suivront...