[EN DIRECT] 114e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La situation s'envenime en Ukraine, qualifiée «d'extrêmement alarmante» par l'ONU, alors que 500 civils sont toujours réfugiés dans l'usine Azot, à Severodonetsk.

6h10 | La Commission européenne favorable à un statut de candidat à l'UE

La Commission européenne recommande d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne, a annoncé vendredi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse.

6h07 | La Russie dit avoir tué près de 2 000 combattants étrangers en Ukraine

L’armée russe a affirmé vendredi qu’un peu moins de 7 000 «mercenaires étrangers», issus de 64 pays, étaient arrivés en Ukraine depuis le début du conflit et que près de 2 000 d’entre eux avaient été tués.

5h52 | Le robinet de gaz russe pour l'Europe se coupe progressivement

Robinet coupé en Pologne, Bulgarie et Finlande, débit fortement réduit vers l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, et plus aucun mètre cube vers la France : les Européens dénoncent le chantage au gaz de Vladimir Poutine, alors que le continent veut profiter de l'été pour remplir ses stocks.

5h36 | Une frappe russe fait deux morts et 20 blessés dans le sud de l'Ukraine

Une frappe russe vendredi matin à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a fait au moins deux morts et vingt blessés, selon un bilan communiqué par le gouverneur de la région, Vitaly Kim.

5h23 | La santé de Poutine, objet de toutes les rumeurs et mystère absolu

Des bains dans du sang extrait des bois d'un daim sibérien. Des excréments collectés par de loyaux serviteurs pour éviter toute possibilité d'analyse. Des absences mystérieuses pour traitements médicaux.

Les rumeurs sur la santé de Vladimir Poutine, 70 ans en octobre, sont sordides, sinistres et invérifiables.

Mais elles illustrent le peu, sinon l'absence, d'informations sur l'état de santé du président russe, un élément pourtant crucial au moment où il dirige une sanglante guerre en Ukraine dont l'issue façonnera l'avenir de l'Europe.

5h23 | Les autorités en désaccord sur l'état de l'économie

Les autorités économiques russes ont montré de rares épisodes de désaccords publics lors du forum économique de Saint-Pétersbourg, s'écharpant sur l'inflation et les prévisions de croissance, dans le contexte de sanctions occidentales en réplique à l' offensive contre l'Ukraine.

4h51 | Gazprom livrera seulement 50% du gaz demandé vendredi par l'italien Eni

Gazprom livrera seulement 50% du gaz demandé vendredi par Eni, a annoncé le groupe italien, au lendemain des accusations de «mensonge» lancées par le premier ministre Mario Draghi contre le géant énergétique russe.

4h47 | Situation humanitaire «extrêmement alarmante» dans le Donbass

La situation humanitaire en Ukraine dans l'est de l'Ukraine est «extrêmement alarmante», a indiqué vendredi l'ONU, notamment à Severodonetsk où environ 500 civils sont réfugiés dans l'usine chimique Azot, impossible à évacuer «sans cessez-le-feu complet», selon le gouverneur régional.

4h45 | «On a besoin d'une France vraiment européenne», dit Macron de retour de Kyïv»

Emmanuel Macron a affirmé vendredi la nécessité d'avoir «une France vraiment européenne» pour faire face aux crises comme la guerre en Ukraine, dans un entretien à BFMTV accordé au retour de KyÏv et avant le second tour des législatives.

4h39 | La France ne reçoit plus de gaz russe par gazoduc, annonce le réseau GRTgaz

Le gestionnaire du réseau français de transport de gaz GRTgaz a annoncé vendredi ne plus recevoir de gaz russe par gazoduc depuis le 15 juin, avec «l'interruption du flux physique entre la France et l'Allemagne».

4h10 | L'usine de Severodonetsk impossible à évacuer sans «cessez-le-feu complet»

La grande usine chimique Azot de Severodonetsk, où environ 500 civils ont trouvé refuge ces derniers jours, est impossible à évacuer sans «cessez-le-feu complet», a déclaré vendredi le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.

3h13 | Macron, Scholz et Draghi de retour en Pologne après leur visite à Kyïv

Les trois dirigeants européens Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont arrivés vendredi matin à Przemysl en Pologne à bord d'un train spécial après une visite surprise la veille à Kyïv, a constaté une journaliste de l'AFP.

1h46 | Macron et Zelensky tournent la page de «l'humiliation»

«Nous avons tourné la page»: le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tiré un trait sur la polémique que son homologue français Emmanuel Macron avait déclenchée en appelant à «ne pas humilier» la Russie.

0h45 | Des religieuses survivent sous les bombes dans l'est de l'Ukraine

«Ici vous pouvez voir un cratère de missile Grad», montre une religieuse en robe noire, en désignant un grand cratère au milieu du jardin de sa communauté religieuse orthodoxe, qui vit à deux pas de la ligne de front, dans l'est de l'Ukraine.

Dans un autre coin du jardin, ce sont les dommages causés par une bombe à fragmentation que pointe du doigt soeur Anastasia.

Sous bombardement quasi-constant des forces russes, avec son groupe de religieuses orthodoxes et de pèlerins, elle vit dans son village d'Adamivka, non loin de Sloviansk, dans le Donbass.

0h45 | Sur le Danube, la galère pour sauver les céréales ukrainiennes

Dans le port ukrainien d'Izmaïl, sur le Danube, les chauffeurs routiers s'impatientent, leurs camions débordant de céréales. A l'autre extrémité, en Roumanie, là où le fleuve se jette dans la Mer Noire, les navires rongent aussi leur frein.