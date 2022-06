Glissement de terrain à Saguenay: une campagne de financement pour soutenir la famille qui a tout perdu

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour aider la famille de cinq enfants qui a vu sa maison complètement détruite par le glissement de terrain survenu lundi dans le secteur La Baie, à Saguenay.

La publication permet d’en savoir un peu plus sur ce couple qui avait mis ses économies et ses énergies à rénover cette maison de la 8e avenue qui leur a été volée par la fureur de Dame nature en début de semaine.

Erika et Charles-David étaient propriétaires de cette maison depuis quelques années et y avaient construit le petit nid qui a accueilli leurs cinq enfants de 1 an à 11 ans. Les collègues qui ont lancé la campagne expliquent que la famille était évacuée depuis quelques semaines et n’avait pu récupérer que le strict nécessaire en compagnie des pompiers.

«Jamais ils n’auraient pensé ne plus revoir [la maison]», peut-on lire dans l’émouvant message.

«Les enfants ont tout perdu et ils aimeraient tellement retrouver leurs jouets, leur maison. C’est certain que le matériel n’est rien comparé à leurs vies sauvées, mais tous les souvenirs rattachés sont tout ce qui leur reste désormais.»

Pas couverts

La publication confirme le sort difficile de la famille qui a vu leur assureur refuser de payer pour la perte de leur résidence et des biens matériels qui s’y trouvaient.

Ils devront donc se tourner vers le programme gouvernemental d’indemnisation qui prévoit une indemnité maximale de 260 000 $ pour le bâtiment et le terrain, en plus de montants supplémentaires non chiffrés pour les biens meubles.

La famille risque toutefois de perdre beaucoup d’argent puisque leur maison, qui est évaluée à un peu moins de 220 000 $ selon le rôle foncier municipal, avait été largement rénovée récemment. Sa valeur marchande dans le marché actuel était fort probablement beaucoup plus élevée.

Objectif 30 000$

L’objectif initial de la cagnotte a été fixé à 30 000 $ par les organisateurs pour venir en aide à la famille.

Vendredi matin, moins de 24 heures après le lancement de la campagne, 4500 $ avaient été amassés.

