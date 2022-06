John Tortorella est le nouvel entraîneur des Flyers

L’entraîneur John Tortorella effectuera bel et bien son retour derrière un banc de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2022-2023, car les Flyers de Philadelphie l’ont embauché pour agir comme instructeur-chef, ont-ils indiqué vendredi.

• À lire aussi: D’autres dossiers sur la table pour Kent Hughes

• À lire aussi: Samuel Blais de retour avec les Rangers

L’organisation n’a pas précisé les détails de l’entente, mais la chaîne NHL Network évoquait la veille un pacte de quatre ans et de 16 millions $. Reconnu pour ses sautes d’humeur parfois explosives, l’homme de 63 ans tentera de ramener sur la bonne voie un club ayant conclu la dernière saison régulière dans la cave de la section Métropolitaine avec 61 points. D’ailleurs, les Flyers avaient congédié Alain Vigneault après 22 matchs et Mike Yeo l’avait remplacé sur une base intérimaire pour le reste du calendrier.

Maintenant, le directeur général Chuck Fletcher est prêt pour un nouveau départ avec un pilote d’expérience ayant remporté la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay en 2003-2004.

«John exige le meilleur de ses joueurs à chaque partie. Il est un champion de la coupe Stanley et présente un palmarès éloquent en saison et en séries, a souligné le DG par voie de communiqué. Pendant le processus d’entrevue, nous avons discuté de plusieurs sujets cruciaux pour permettre à ce club d’obtenir du succès rapidement. Il est devenu évident à mes yeux que sa vision des choses et sa méthode de travail faisaient de lui la bonne personne pour recréer une atmosphère gagnante à l’intérieur de notre vestiaire.»

La bonne combinaison

Pour le principal concerné, qui dirigera dans la LNH pour la première fois depuis son départ des Blue Jackets de Columbus en 2021, il s’agira d’une belle occasion de redonner ses lettres de noblesse à une équipe en quête d’un premier championnat depuis le printemps 1975.

«Dès ma première conversation avec Chuck, je savais qu’il s’agissait de la bonne combinaison pour moi. Je crois que la direction suivie par le club est appropriée. Ayant affronté les Flyers pendant de nombreuses années, je sais surtout à quel point il est dur de jouer à Philadelphie et je serai heureux de me retrouver du bon côté du banc lors de la soirée d’ouverture, devant une foule loyale et passionnée formée de partisans des Flyers», a souligné Tortorella.

Ce dernier affiche au compteur 1383 rencontres de saison en carrière, ayant signé 673 victoires.