Les Jays corrigés par les Yankees

Les Blue Jays ont bien mal entamé une série très importante contre les Yankees de New York, vendredi à Toronto, eux qui ont été malmenés 12 à 3.

C’est en cinquième manche que les favoris de la foule ont complètement perdu le contrôle. Ils tiraient déjà de l’arrière 2 à 1 quand les Bombardiers du Bronx ont ajouté huit points.

À tour de rôle, Giancarlo Stanton et DJ LeMahieu ont amorcé la poussée offensive des visiteurs avec des circuits, respectivement pour deux et un points. C’est toutefois Anthony Rizzo qui a assuré le clou du spectacle, lui qui a expulsé une offrande de Trevor Richards à l’extérieur des limites du terrain alors que des coéquipiers occupaient chacun des coussins.

Rizzo a été sans surprise le Yankee le plus productif, avec quatre points produits sur deux coups sûrs, mais Joey Gallo a aussi bien fait, lui qui a cogné un double d’un point dans la poussée de huit points des siens, en plus d’en ajouter deux autres à l’aide d’un circuit, en neuvième manche.

Rares sont les événements positifs pour les Blue Jays dans ce duel, mais la recrue Gabriel Moreno a démontré de belles choses, lui qui a cogné la balle en lieu sûr à trois reprises, en plus de produire deux des points des siens, Alejandro Kirk réussissant l’autre à l’aide d’une longue balle.

Les deux équipes poursuivront cette série de trois matchs samedi. Un duel de lanceurs est à prévoir, puisque Jameson Taillon (Yankees) et Alek Manoah (Blue Jays) devraient être les partants.

Les Cubs inventent l'art de battre A.J. Minter

Faisant preuve d’ingéniosité, les Cubs ont percé le mystère entourant l’excellent releveur des Braves d’Atlanta A.J. Minter, à Chicago, pour signer une courte victoire de 1 à 0.

Minter n’a pourtant permis aucun coup sûr aux Cubs, qui ont fabriqué le seul point du match, en fin de huitième manche.

Après avoir soutiré un but sur balles, Jonathan Villar s’est rendu au deuxième coussin sur un amorti sacrifice avant de voler le troisième coussin.

Christopher Morel a suivi avec un long ballon sacrifice et ce fut suffisant aux Cubs pour se sauver avec la victoire.

Duel de lanceurs

Les deux équipes ont totalisé cinq coups sûrs durant cette rencontre, soit trois par les Cubs et deux par les Braves.

Sur la butte pour les locaux, le partant Keegan Thompson a œuvré pendant six manches, allouant seulement deux coups sûrs et deux buts sur balles. Il a par ailleurs réalisé neuf retraits sur des prises. Charlie Morton aurait également mérité un meilleur appui de la part de ses coéquipiers des Braves. En sept manches, il n’a cédé que trois coups sûrs et retiré, lui aussi, neuf frappeurs au bâton.

Une moyenne de 1,26

Crédité de la défaite, Minter (2-1) connaît une excellente saison avec les champions en titre de la Série mondiale. En 30 présences au monticule depuis le début de la campagne, il affiche maintenant une moyenne de points mérités de 1,26.

Quatre points accordés à sa fiche en 28 manches et deux tiers. Les Cubs l’ont prouvé, vendredi, il faut drôlement travailler pour inscrire un point contre lui.