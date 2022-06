LHJMQ : Guay, Tourigny et Richard complètent la première équipe d’étoiles

L’attaquant Patrick Guay, le défenseur Miguël Tourigny et le gardien Samuel Richard savourent sans doute particulièrement le fait de se retrouver sur la première équipe d’étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dévoilée vendredi.

• À lire aussi: Mondial junior 2023: Onze joueurs de la LHJMQ au camp estival d’Équipe Canada junior

• À lire aussi: Deux autres espoirs du CH à la coupe Memorial

Sans surprise, les partisans du Canadien de Montréal noteront d’abord la présence de l’espoir Joshua Roy. Cette nomination était toutefois logique, tout comme celles de William Dufour et de Lukas Cormier. Ces trois joueurs s’étaient d’abord retrouvés en lice pour l’obtention du trophée Michel-Brière, plus tôt cette semaine, Dufour ayant finalement reçu le titre de joueur le plus utile de la LHJMQ.

Gardien chez les Huskies de Rouyn-Noranda, Richard a attiré l’attention en affichant un dossier de 24-18-5, réussissant au passage cinq jeux blancs. L’athlète de 21 ans a ainsi affiché une moyenne de buts alloués de 2,69 et un taux d’efficacité de ,918.

Parfois dans l’ombre de Cormier et de Xavier Simoneau à Charlottetown, Guay a pourtant mené les Islanders avec une récolte de 104 points, dont 55 buts, en 68 matchs. Il a aussi dominé son équipe avec un excellent différentiel de +53.

À la ligne bleue, Tourigny a très bien fait avec l’Armada de Blainville-Boisbriand et le Titan d’Acadie-Bathurst, obtenant 80 points en 65 parties.