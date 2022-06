Mathieu Cyr: «Je n’ai jamais voyagé aussi intensément»

Lorsque Mathieu Cyr a embarqué sur un skateboard pour la première fois, à l’adolescence, ç’a été un coup de foudre instantané! Il était toutefois loin de se douter que cette passion le mènerait aux quatre coins du monde! Rencontre avec l’humoriste, entrepreneur et animateur de Skate le monde, de retour pour une deuxième saison à TV5.

Mathieu, où as-tu posé tes roues pour cette deuxième saison de Skate le monde?

J’ai visité 13 destinations en un an et demi: je suis allé à Vancouver et dans les Maritimes, puis en Grèce, en Italie, en Angleterre, en Colombie, en Argentine, au Pérou, au Portugal, en Australie, en Thaïlande, en Croatie et en Finlande. Avant le tournage de cette série, j’avais déjà voyagé, mais jamais aussi intensément!

Quelle destination t’a le plus surpris?

La Croatie. Il s’agit d’une belle surprise, tout simplement parce que je n’avais aucune attente en débarquant là-bas. Il s’agit d’un des plus beaux endroits que j’aie vus de ma vie, pour son eau cristalline, ses magnifiques montagnes et ses paysages à couper le souffle.

Où déménagerais-tu demain matin?

J’ai eu un immense coup de cœur pour l’Argentine, à un point tel que je veux absolument y retourner en vacances en famille. L’architecture est belle, la bouffe est bonne, les gens sont le fun, la température est parfaite et l’ambiance générale est vraiment plus relax qu’ici.

Outre le skate, as-tu essayé d’autres sports?

En Argentine, justement, j’ai fait du sandboard, un sport qui ressemble à la planche à neige, mais sur le sable. Nous étions dans le désert, à une centaine de kilomètres de Buenos Aires, avec la mer au loin: c’était magique! En Australie, j’ai fait du skate de montagne sur une planche munie de pneus gonflables.

As-tu parfois peur de te blesser lors des tournages?

Le skate est un sport assez physique et exigeant pour le corps, et... je n’ai plus 20 ans! Ces dernières années, j’ai eu une luxation de l’épaule et une autre du poignet, et je me suis fait opérer aux deux genoux. Heureusement, mes séjours à l’hôpital n’ont pas retardé les tournages de Skate le monde, mais vous pouvez remarquer que, dans certaines émissions, je me tiens plus tranquille! (rires)

Y a-t-il un endroit où tu t’es senti totalement dépaysé?

Dans la ville de Bangkok, en Thaïlande, j’avais carrément l’impression d’être sur une autre planète! Les gens sont super accueillants et souriants, mais tout en retenue. C’était la première fois que je visitais un pays qui relève de la monarchie constitutionnelle. La censure est palpable, là-bas, et c’est déstabilisant pour des Nord-Américains comme nous.

Quel est ton plus grand défi avec Skate le monde?

La barrière de la langue. À chaque endroit que nous visitons, nous sommes accompagnés d’un guide-traducteur, qu’on appelle, dans le jargon télévisuel, un «fixeur». Moi qui suis humoriste dans la vie, j’aime faire des blagues et rebondir sur ce que l’autre me dit en entrevue, mais la double traduction complique les choses. Ma blague a le temps de tomber 10 fois à plat avant que mon interlocuteur comprenne ce que je viens de lui dire! (rires)

Un endroit qui sera à tout jamais gravé dans ta mémoire est assurément l’Italie, puisque c’est là que tu as fait la grande demande à ton amoureuse, Ashley-Jade!

Effectivement. Après ma journée de tournage, Ashley est venue me rejoindre à Consonno, un village fantôme au sommet des Alpes. Dans les années 1970, un magnat de la finance s’est lancé dans un projet complètement fou: y construire un casino.

Il voulait faire de cet endroit un Las Vegas italien. Il a malheureusement fait faillite, et l’endroit est désert depuis plusieurs années. C’est dans ces ruines remplies de graffitis, en pleine montagne, que je me suis mis à genoux pour demander la main de mon amoureuse.

En plus de former une belle famille reconstituée avec vos trois enfants, vous avez fondé la compagnie Comeback Skateboards, non?

Oui, et nous avons plusieurs nouveaux produits, dont un skateboard électrique tout-terrain vraiment trippant. Cet été, nous allons donner des ateliers de skate dans 24 villes du Québec. Travailler avec Ashley est un charme, parce qu’on se challenge, on se pousse mutuellement à se dépasser et on se complète.

En terminant, tu as lancé l’automne dernier le livre de croissance personnelle Jamais trop tard. Pourquoi ce titre?

Parce que je suis la preuve vivante qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves! Je suis un ancien décrocheur qui a fréquenté six écoles secondaires, parce que, chaque fois, je me faisais montrer la porte. J’ai eu une cinquantaine de jobs avant de finalement me lancer dans l’humour à 31 ans. Aujourd’hui, je parcours la planète avec Skate le monde, je fais de la scène et de la radio, et j’ai une compagnie avec mon amoureuse.

Un parcours étonnant!

Je pense que les seules barrières qu’on a, dans la vie, sont celles qu’on s’impose parce qu’on a peur du changement. Dans les chapitres de mon livre, je partage des trucs et des réflexions, et je déconstruis des idées préconçues. La vie n’est pas faite pour stagner, mais pour se réinventer!

Skate le monde, mardi à 20h30, à TV5. Le livre Jamais trop tard est offert en librairie. Pour en savoir plus sur son entreprise: comebackskateboards.com. Pour suivre ses autres activités: matcyrvip.com.