Montréal en mode Grand Prix F1

Parce que le week-end du Grand Prix, c’est tout Montréal qui vibre au son de la F1 ! Que vous soyez en famille ou entre amis, la ville entière se met en mode festivités en proposant une foule d’activités pour tous les goûts et toutes les ambitions.

Du centre-ville jusqu’à la Petite-Italie, voici quelques bons plans pour vivre une parcelle de cette frénésie qui n’arrive qu’une fois par année.

Festival Piccola de la Petite-Italie

Photo courtoisie

Un boulevard Saint-Laurent piétonnier entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon, des commerçants ainsi que plusieurs expositions dans la rue, des animations familiales, sans oublier plusieurs performances musicales tout au long du week-end. Cette fin de semaine, la Petite-Italie vibrera aux activités du Festival Piccola. Pizza, gelato, granita, prego !

► facebook.com/events/913506656716045/?ref=newsfeed

Soirée festive à ambiance feutrée

Photo courtoisie

Vous êtes de passage à Montréal et souhaitez vivre une soirée digne d’une célébration de la F1 ? On se dirige au restaurant Marcus de l’hôtel Four Seasons pour un festin de fruits de mer, à l’Auberge Saint-Gabriel ou au Soubois pour un party mémorable, ou à la Playa Patrón pour une soirée sur le sable, sous le thème de Tulum. Peu importe le choix, assurez-vous de signaler votre présence en réservant.

► fourseasons.com/fr/montreal/dining/restaurants/marcus-restaurant-and-terrace/

► soubois.ca

► abgef1.com

► playapatron.ca/product/montreal-ticket/?lang=fr

Marcher au centre-ville

Photo courtoisie

Si vous êtes en voiture, il faudra éviter à tout prix le centre-ville. Laissez la voiture bien loin, puis dirigez-vous à pied vers la rue Sainte-Catherine. En d’autres termes, laissez-vous guider par les gens et l’ambiance ! Une fois à la croisée de la rue Peel, bifurquez et profitez de l’événement « Formule Peel », qui s’étend jusqu’à la rue Sherbrooke.

Ensuite, dirigez-vous vers l’incontournable rue Crescent pour le Festival Grand Prix, qui en est à sa 23e année. Une programmation qui se termine ce soir avec plusieurs performances offertes sur la scène Corona.

► crescentgrandprix.com

► formulepeel.ca

Time Out Market

Photo courtoisie

La halle gastronomique rassemblant quelques-uns des meilleurs chefs en ville ne fait pas exception au programme des festivités, en faisant place à quelques invités qui prendront d’assaut les trois bars du Time Out Market. La bière italienne Perroni pourra être dégustée au bar à bières, tandis que le champagne Nicolas Feuillate et l’apéritif Les Îles seront servis aux deux bars à cocktails. Il y a des enfants ? Pas de problème, puisque deux autres comptoirs n’offrent que des préparations sans alcool des plus originales.

► timeoutmarket.com/montreal/manger_boire/bar-time-out/

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.