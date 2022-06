Nouveau programme de revenu de base: les personnes plus vulnérables auront des prestations plus généreuses

Environ 84 000 assistés sociaux recevront des prestations d’aide plus généreuses à compter du 1er janvier 2023 grâce au nouveau Programme de revenu de base (PRB) du gouvernement du Québec.

C’est le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui en a fait l’annonce vendredi matin, dans un communiqué de presse.

Il s’agit d’un «geste de solidarité fort» et d’une «avancée sociale significative», estime Jean Boulet.

«Avec [ce nouveau programme], nous contribuons non seulement à favoriser la participation des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi, particulièrement celle des personnes handicapées, à la vie sociale et économique, mais nous répondons à une de nos priorités incontournables, celle de faire du Québec une société toujours plus juste et plus équitable», a déclaré le ministre.

Le Programme de revenu de base s’adresse aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi, telles que des troubles mentaux, une déficience intellectuelle, une maladie chronique, entre autres.

Ces personnes, qui touchent actuellement des prestations du Programme de solidarité sociale, seront automatiquement redirigées vers le nouveau programme, qui leur permettra de toucher des sommes jusqu’à 40 % plus élevées.

En ce qui concerne le soutien accordé en réponse à certains besoins particuliers, ils continueront également d’avoir accès aux prestations spéciales (lunettes, soins dentaires, transport, etc.).

Le PRB représente un investissement total de 1,6 milliard de dollars pour la période 2019-2023. Pour les cinq prochaines années, le coût du PRB est estimé à 374,4 millions de dollars.