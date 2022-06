Pour mieux comprendre les comportements humains

Pour ajouter aux conseils que vous donniez ce matin à la femme qui se désolait du comportement d’une collègue de travail à son endroit, je lui souligne que dans d’autres circonstances analogues elle pourrait dire : « Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité c’est qui je suis, tandis que mon attitude dépend de qui vous êtes ! »

Jean-Guy Savard

Votre conseil tombait un peu dans le vide puisque l’affaire était déjà réglée entre cette personne et sa collègue. Mais je trouvais si intéressante la différence que vous soulevez par votre commentaire, que j’ai eu envie de le publier au bénéfice de tous les lecteurs et lectrices de ce Courrier. On oublie trop souvent que notre vis-à-vis, de par ce qu’il est et en fonction de son attitude personnelle, risque de teinter la façon qu’on va agir face à lui. Qui ne s’est pas déjà dit à soi-même suite à une dispute : « Mais pourquoi je me suis retenu de lui dire ce que je pensais vraiment ? »