Qui va succéder à Shea Weber?

Le choix du prochain capitaine chez le Canadien de Montréal passera par les entraîneurs, mais également par les joueurs de l’équipe.

Les partisans ont beau être nombreux à vouloir attribuer le «C» au jeune attaquant Nick Suzuki, mais à la suite de la transaction impliquant le contrat de Shea Weber survenue jeudi, les paris demeurent ouverts. Le directeur général Kent Hughes a d’ailleurs déjà précisé, tout en assurant qu’il y aurait un capitaine pour la saison 2022-2023, que les membres de l’équipe seraient consultés.

Rappelons qu’en octobre 2018, Weber avait été préféré à l’attaquant Brendan Gallagher pour devenir le 30e capitaine dans l'histoire du CH. Or, près de quatre ans plus tard, Gallagher a ralenti, mais il est toujours associé à l’équipe, et ce, jusqu’au terme de la saison 2026-2027.

Dans le cas de Suzuki, il représente l’avenir de l’équipe, lui qui entamera un contrat de huit ans à un salaire moyen de 7,875 millions $ par saison. Durant la récente campagne, l’attaquant originaire de London, en Ontario, a par ailleurs dominé le club montréalais avec une récolte de 61 points en 82 matchs. Suzuki a toutefois affiché le pire différentiel de l’équipe, soit -29.

Autre option à considérer : le défenseur Joel Edmundson dont les qualités de meneur semblent faire l’unanimité auprès de ses coéquipiers. L’idée d’offrir le titre de capitaine à celui qui sera sélectionné au premier rang lors du prochain repêchage, le 7 juillet, demeure par ailleurs complètement farfelue.

