Sud du Québec: du temps pluvieux samedi et ensoleillé dimanche

Le mauvais temps induit par les violents orages de la veille persistera vendredi et une partie du week-end à travers la majeure partie des régions du Québec, où le mercure sera nettement à la baisse.

Les violents orages qui ont balayé jeudi soir le sud du Québec laisseront place à une alternance de soleil et de nuages vendredi, alors que des averses sont attendues plus tard dans la soirée, notamment en Outaouais, à Montréal et en Montérégie.

La pluie débutera un peu plus tôt pour les secteurs de l’ouest, comme l’Abitibi-Témiscamingue, ramenant les températures à 12 degrés, selon Environnement Canada qui prévoit des rafales de 40 km/h.

Le temps sera généralement nuageux dans le centre de la province où les secteurs de l’Estrie, de Québec, de la Beauce recevront aussi leur lot d’averses dans la nuit de vendredi à samedi, alors que dans l’est du Québec, le temps alternera entre nuages, averses et quelques éclaircies.

Samedi, la pluie mouillera encore la plupart des secteurs du Québec à l’exception de quelques endroits de l’est de la province, comme le Bas-Saint-Laurent, selon les prévisions de l’agence fédérale.

La journée de dimanche s’annonce sous de meilleurs auspices métrologiques, alors que le temps généralement ensoleillé avec quelques nuages passagers pour la plupart des secteurs, notamment du sud où le mercure se stabilisera à 22 degrés.