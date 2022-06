Suggestions cadeaux pour les papas technos

En matière de produits technos, le choix est si vaste que c’en est parfois difficile de trouver le bon cadeau. Tous les prix sont arrondis.

Une montre intelligente

Avec son autonomie jusqu’à 7 jours, la montre intelligente Charge 5 de Fitbit est très légère et peut mesurer votre rythme cardiaque, votre sommeil et vos entraînements. Détail qui m’avait déplu quand je l’ai essayée était la fermeture de son bracelet caoutchouc qui coinçait les poils du poignet, plutôt désagréable. Mais il est facile de trouver en ligne des bracelets plus confortables et élégants. Chez Best Buy : 150 $

Fitbit

Un haut-parleur sans fil

En plus d’être connecté sans fil et autonome jusqu’à 12 h sur pile, le Flip 5 de JBL est à l’épreuve de l’eau (coté IPX7 jusqu’à 1 m sous l’eau); un parfait haut-parleur pour vos loisirs, en voyage pour vos vacances ou pour vos journées au bord de la piscine. Il est même possible de jumeler deux haut-parleurs pour donner plus de punch à vos fêtes en extérieur.

Vu à 120 $ sur Best Buy.

JBL vient de lancer une nouvelle version dotée de haut-parleurs plus performants; le Flip 6, illustré en tête d'article, contre 170 $.

JBL

Un purificateur d’air

Au printemps et à l’été, les portes et fenêtres permettent de ventiler le domicile, mais apportent aussi son lot d’allergènes et de particules en tous genres. Selon le fabricant Filtrete, 9,5 millions de Canadiens souffrent d’allergies saisonnières, avec son lot d’éternuements et de toux.

Les technologies qui entrent dans la conception des purificateurs d’air ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. Équipés de capteur laser, de filtres de qualité chirurgicale comme les filtres HEPA qui retiennent 99,97 % des particules en suspension et autres pollens, les purificateurs récents se connectent à une application mobile pour un contrôle à distance.

Filtrete

En voici deux, le purificateur d’air intelligent Filtrete pour des pièces de 150 pi2, vu à 295 $ sur Amazon.ca, ou encore un équivalent TCL (j’en possède un à mon appartement). Il suffit de choisir le modèle en fonction de la superficie à couvrir, entre 180 à 600 pi2. Et attention au prix des filtres de remplacement.

TCL

Un écran à la fois moniteur et téléviseur UHD

Samsung a produit un écran original qui combine à la fois le moniteur d’ordinateur et le téléviseur intelligent; l’écran M8 UHD (LS32BM80GUNXGO).

Offert en quatre couleurs, Samsung n’offre cependant qu’une seule taille d’écran; 32 po. Bien équipé et très mince, il offre pour votre ordinateur une connexion filaire USB-C, des capacités et des caractéristiques pour le travail à distance et les jeux vidéo, la vidéoconférence et même une intégration AirPlay pour connecter des appareils mobiles d’Apple. Comme téléviseur, sa définition ultra haute définition et son imagerie HDR10+ en font un superbe écran pour se divertir. Bien évidemment, sa taille 32 po ne remplacera pas votre téléviseur de 60 po, mais conviendra pour le bureau.

Vu sur Amazon.ca contre 850 $.

Samsung

Des écouteurs-boutons sans fil

Si petits, mais hautement dotés de technologies, les écouteurs-boutons impressionnent vraiment par leur efficacité, tant pour l’écoute de la musique que pour faire des appels téléphoniques. Par exemple, les écouteurs-boutons Galaxy Buds Live de Samsung comportent une suppression active qui réduit les bruits de fond dans les basses fréquences et non les voix ou les messages audio – et une belle sonorité pour la musique.

Avec son boîtier de recharge, l’autonomie des écouteurs atteint 21heures ou 6heures d’écoute continue sans son boîtier. Vu aussi bas que 110 $ sur Amazon.ca, jusqu’à 45 % de réduction sur le modèle en noir. Et c’est encore moins cher sur le site Samsung Canada : 90 $ ! Signe que le fabricant veut vider les stocks pour faire place à un nouveau produit.

Samsung

Chez Apple, j’adore les équivalents Beat Fit Pro que j’utilise pendant des heures chaque jour pour couper les bruits et avoir les mains libres au clavier ou au téléphone. 250$ sur la boutique Apple.

Apple

Un drone

Très en vogue, les drones de loisir peuvent amuser les petits comme les grands, chez soi comme en vacances ou dans vos excursions sportives.

L’un des drones les plus populaires est sans contredit le Mini 2 de la chinoise DJI. Temps de vol de 31 minutes, transmission vidéo jusqu’à 10 km, caméra 4K stabilisée, il est offert avec un ensemble Fly More par Best Buy qui comprend 3 piles, un bloc de recharge pour ces dernières, un chargeur USB de 18 W et un sac en bandoulière. Le tout pour 700 $.

Mais comme plusieurs drones originaires de la Chine, il convient de prendre des précautions, comme le souligne le site Wirecutter, du New York Times, dont voici un extrait des recommandations proposées.

DJI - Best Buy

« Si vous êtes toujours partant pour acheter un drone DJI et que vous voulez le sécuriser au maximum, il existe quelques mesures que vous pouvez prendre pour garder vos photos, vidéos et données localement et non sur les serveurs du fabricant.

Lorsque vous utilisez un drone, mettez votre téléphone ou votre tablette en mode avion, ou activez le « mode données locales » dans l'appli DJI.

Accédez aux paramètres de l'appli DJI pour désactiver la collecte de données sur les performances de l'appli et l'expérience utilisateur.

Si vous souhaitez éviter d'utiliser votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez voler sans votre appareil (mais vous perdrez l'utile lien vidéo) ou alors acheter le contrôleur DJI RC Pro, qui possède un écran intégré.

N'enregistrez les photos et les vidéos que sur la mémoire interne, la carte microSD ou le stockage SSD du drone.

Enfin, n'utilisez pas d'applications et de sites sociaux comme SkyPixel ou Facebook pour partager le contenu du drone. »

Bon weekend !