Un excédent important de ventilateurs inutilisés au Canada

Plus de la moitié des 40 000 ventilateurs commandés par Ottawa au début de la pandémie de COVID-19 sont inutilisés et stockés dans la réserve d’urgence fédérale, a rapporté jeudi Politico.

Près de 2048 ventilateurs ont bien été déployés au Canada ou à l’étranger sur 27 687 de ces appareils qui avaient été livrés au pays en date de mai 2021, d’après des chiffres fournis au média par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Au total, ce sont 25 964 ventilateurs qui se trouvent dans la réserve stratégique d’urgence nationale dans laquelle les provinces et les territoires peuvent se servir au besoin.

Mais Services publics et Approvisionnement Canada tente désormais d’annuler le reste de sa commande réalisée au printemps 2020 au coût de 1,1 milliard $.

«Le gouvernement du Canada travaille avec les fournisseurs canadiens pour identifier les possibilités de réduire les volumes commandés et les soutenir alors que ces contrats arrivent à terme», a déclaré un porte-parole dans un communiqué à Politico.

«Comme les négociations sont actuellement en cours, nous ne pouvons pas divulguer d’autres détails liés au paiement pour le moment», a-t-il poursuivi.

Le Canada s’était efforcé de remplir ses stocks d’équipements médicaux et de protection individuelle au moment où la situation se dégradait, notamment en Italie et à New York qui faisaient face à une pénurie importante de ventilateurs.