Une militante pour le français candidate au PQ dans Mercier

MONTRÉAL | Une traductrice qui avait lancé une pétition pour protéger le français à Montréal sera candidate pour le Parti Québécois dans Mercier, a appris Le Journal.

Sabrina Mercier-Ullhorn se présentera pour la formation indépendantiste dans la circonscription montréalaise aux élections du 3 octobre.

Les électeurs de Mercier ont choisi Ruba Ghazal comme députée en 2018 et n’ont élu que des candidats de Québec solidaire depuis 2008. Lors des 42 années précédentes, le comté était un château fort péquiste.

Mme Mercier-Ullhorn, 31 ans, détient une maîtrise en traductologie de l’Université Concordia. Elle s’est impliquée au sein de différentes instances du PQ depuis 2019.

La candidate a été l’une des trois porte-parole d’Accent Montréal, une organisation qui a lancé une pétition en 2020 demandant à la Ville de Montréal d’agir pour renverser le déclin du français à Montréal. Cette pétition en est aujourd’hui à plus de 18 000 signatures.

« Me présenter pour le Parti Québécois, c’est pour moi la suite logique et normale de mon engagement, a réagi Mme Mercier-Ullhorn hier. De plus, j’estime que la meilleure façon d’assurer une réelle pérennité à notre langue, et de cesser d’avoir une posture seulement défensive, est de nous donner un pays. »