Grand Prix du Canada: une occasion en or pour Daniel Ricciardo

Très efficace à Montréal depuis sa victoire de 2014, alors qu’il défendait les couleurs de l’écurie Red Bull, Daniel Ricciardo revient au Canada avec la ferme intention de capitaliser sur ses succès du week-end dernier, à Bakou.

Plus tôt cette semaine, en entrevue avec le magazine français «AUTO hebdo», le pilote McLaren a laissé savoir que ses courses préférées étaient celles commençant par un «M». Ça inclut donc Monaco, Monza, Melbourne, et bien évidemment Montréal.

«Je me souviens encore du tout premier tour que j’ai complété ici, alors que j'étais à ma première séance d'essais libres avec Toro Rosso. Je complétais un tour de préparation et je me rappelle être revenu et d’avoir dit que ce circuit avait l’air vraiment amusant. C’est un endroit que j’ai apprécié dès mes premiers tours», a-t-il confié en conférence de presse, vendredi.

Sur ce tracé qui a beaucoup de «caractère», le sympathique pilote est monté sur le podium en 2017, mais c’est sa fameuse victoire de 2014, sa première en Formule 1, qui a confirmé l’amour de Ricciardo pour le circuit Gilles-Villeneuve. Moqueur, il a lancé son poing en l’air quand elle lui a été rappelée en conférence de presse.

Une nouvelle lancée?

De bonne humeur devant les journalistes, le vétéran a retrouvé son célèbre sourire en Azerbaïdjan avec une huitième position, tout juste devant son coéquipier Lando Norris.

«Tout le travail que nous avons fait depuis Monaco s’est bien transféré sur la piste. Ce que nous avons compris ou assimilé, nous en avons montré de bons signes à Bakou. Ce n’était pas un circuit facile. [...] Connaître un solide week-end là-bas était encourageant», a affirmé celui qui aura bientôt 33 ans.

Il y a un mois à Barcelone, le directeur de l’écurie McLaren, Zak Brown, a critiqué les performances de Ricciardo, ce qui laisse craindre pour son avenir. Ce dernier ne semble pas toujours répondre aux attentes de ses patrons, alors que Norris se démarque.

À Bakou, il lui a tenu tête lors d’une féroce lutte entre coéquipiers. Ricciardo et Norris ont tour à tour reçu l’obligation de ne pas dépasser l’autre voiture orange. Plus rapide à mi-chemin de la course, l’Australien en a finalement profité.

«Je crois qu’en situation de course, si tu es celui qui attaque, tu veux charger et évidemment, dépasser, a-t-il expliqué. Nous parlons de ces choses. Avec notre stratégie, nous savons que cela peut se produire pendant une course. Avec mon expérience, je sais quand pousser et quand tout donner. Tout a fonctionné correctement.»

C’est la première fois depuis Bahreïn que Ricciardo devançait le Britannique. Sur un circuit qu’il adore, le «Honey Badger» devra reprendre là où il a laissé en Azerbaïdjan, avec un peu moins de controverses, espère-t-il sans doute.