FALARDEAU, Martin



Le 28 avril 2022, au matin, à l'hôpital Notre-Dame, Martin nous a quittés. Fils de feu Marie-Reine Barrette et Adger Falardeau, né à Laverlochère, Témiscamingue, d'une famille de 15 enfants.Martin aimait profondément la vie, il regardait l'avenir. Un homme d'exception, plus grand que nature. Fier, persévérant, curieux, diplomate, organisateur, festif et rassembleur. Aimait la terre, la campagne et les étoiles. La musique le comblait.Il laisse dans le deuil sa conjointe de 44 ans de vie commune, Mariette Béland, son fils adoré Hugo, sa bru Jessica et ses petits-enfants, Effie et Marco, qui lui apportaient que du bonheur, ainsi que son frère Gabriel, sa soeur Marielle et de nombreux parents et amis.Le service se tiendra au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9le lundi 20 juin à 14h.Nous remercions son médecin depuis 40 ans, Dr Normand Geoffroy, les intervenants des derniers mois (13nord et urgence CHUM, 5ouest I.U.G., 11ième Jean de Lalande, 3ième CD et urgence Notre-Dame).Merci également aux Dr Stanley Nattel, cardiologue, Dr Douglas Fish, hématologue, Dr Danny Gauthier, ophtalmologue, Dr Judith Latour, gériatre, Dr Marie-Jeanne Kargoat, gériatre, et Sarah Milord, orthopédiste.Si vous le désirez, vous pouvez faire un don à la fondation de votre choix.