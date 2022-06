TODARO, Joseph



À Montréal, le 11 juin 2022, est décédé M. Joseph Todaro à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Boulay, ses enfants Pierre Todaro et Nicolas Todaro (Martine Pilon), ses petits-enfants Maude, Matthew, Guillaume, Anouck, Arthur et Henri, son frère Louis Todaro (Michèle Paduano) ainsi que plusieurs parents et amis.Les condoléances auront lieu au complexe :le vendredi 24 juin 2022 de 14h à 21h et samedi le 25 juin 2022 de 9h à 11h. Il y aura par la suite les funérailles à l'église Notre-Dame-de-la Consolata, située au 1700 rue Jean-Talon est, Montréal samedi le 25 juin 2022 à 11h30.La famille désire remercier spécialement la Dre Justine Lefebvre ainsi que le personnel du 2e étage du CHSLD Paul Gouin. Votre dévouement et votre humanité ont adouci les jours et les heures difficiles.Au lieu des fleurs, merci de faire un don à l'organisme de votre choix.