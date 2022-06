BERGERON, Guy



De St-Lambert, le 10 juin 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Bergeron, époux de feu madame Carmen Francoeur.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Chantal), Sylvie (Denis), Hélène (René), Louise, ses petits-enfants: Kevin (Annie), Shanna (Michael), Valérie (Blanche), son arrière-petite-fille Amy, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 26 juin 2022 de 14h00 à 17h00 au :Une cérémonie suivra à 17h00 en la chapelle.